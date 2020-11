Liberec má před EL problémy s covidem, tým doplnili hráči B-týmu

Liberec - Fotbalisté Liberce mají před čtvrtečním utkáním 3. kola základní skupiny Evropské ligy v Hoffenheimu velké problémy s koronavirem, který postihl značnou část kádru. Přesná jména ani počet nakažených klub neuvedl, mužstvo doplnili hráči z B-týmu. Jedním z nemocných je brankářská jednička Filip Nguyen. Zápas by se navzdory problémům uskutečnit měl.

"Přestože se testujeme pravidelně, včerejší testy UEFA na covid nám prokázaly vícero pozitivních hráčů včetně několika členů realizačního týmu. Jedná se především o bezpříznakové případy. Do Hoffenheimu tudíž pocestujeme ve značně oslabené sestavě a jedeme tam s tím, že sestavu budeme skládat až na místě," řekl trenér Pavel Hoftych pro klubový web.

"Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z B-týmu. Jelikož je ze strany UEFA samozřejmě zájem, aby se zápas odehrál, tak se intenzivně řeší parametry počtu hráčů pro tento zápas a zítra bychom podle všeho měli odletět. Uvidíme s kým a uvidíme, jak dáme sestavu dohromady," doplnil Hoftych.

Počet nakažených Severočeši nechtěli specifikovat. Brankář Nguyen na sociální síti facebook uvedl, že ho nemoc postihla. "Zápas, na který jsem se ve skupině nejvíce těšil, na půdě Hoffenheimu. Do toho nominace do české reprezentace. Bohužel pozitivní test na covid-19 mi vše překazil. Ale vše se děje z nějakého důvodu," uvedl Nguyen.

Severočeši zažili opačnou situaci ve 3. předkole na hřišti FCSB. Rumunský klub měl 15 nakažených hráčů a narychlo doplnil kádr o některé nové hráče.

"V zápase s FCSB jsme to byli my, kdo měl proti sobě tým s problémy. Teď máme proti sobě špičkový německý tým a problémy máme my. Je to netypická situace a uvidíme, jak to dopadne. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je. S nadhledem," řekl Hoftych.

"Přestože jsme se snažili dodržovat nastavená pravidla, tak nás pravděpodobně dohnal společně strávený čas, kdy jsme byli při cestování k zápasům Evropské ligy všichni pohromadě. Na druhou stranu znovu říkám, že prakticky všichni hráči jsou bezpříznakoví. Taková je doba," dodal Hoftych.

Liberec má po dvou kolech skupiny na kontě tři body za výhru 1:0 v Gentu. Minulý týden utrpěl debakl 1:5 na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad.