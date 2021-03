Liberec je po výhře v Hradci Králové 3:0 krok od semifinále

Hradec Králové - Hokejisté Liberce vyhráli ve třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy v Hradci Králové 3:0 a za stavu 3:0 na zápasy mají postupový mečbol. Bílým Tygrům získali už v první třetině dvoubrankový náskok Petr Jelínek a Michal Bulíř, který v úvodu druhé části druhým gólem dovršil výsledek. Gólman Petr Kváča udržel podruhé za sebou čisté konto. Dovršit postup mohou Severočeši už v úterý, kdy se hraje v Hradci Králové od 19:00.

Do sestavy Mountfieldu se poprvé od 21. února vrátil slovenský útočník Lukáš Cingel, který na levém křídle třetího útoku nahradil Jana Veselého. Úvod velké šance nepřinesl a skóre otevřel v 7. minutě kapitán Severočechů Jelínek, který využil clony před Mazancem a z levého kruhu kruhu jej prostřelil na vyrážečku mezi rukou a tělem.

Hradec Králové se ubránil v prvním oslabení v utkání při trestu útočníka Vladimíra Růžičky a vyrovnat mohl Sklenář, který minul levou tyč Kváčovy branky. Z tlaku ke konci první třetiny si Bílí Tygři vynutili Koukalův faul a po 17 sekundách využil přesilovku Bulíř, který po Birnerově přihrávce usměrnil puk do odkryté branky.

Hradecký kouč Vladimír Růžička do druhé třetiny zamíchal složením útoků, ale jeho tým se po gólovém půstu z pátečního utkání v Liberci (0:3) nadále neprosazoval přes defenzivu soupeře do šancí. Pokus Kevina Klímy z úhlu Kváča kryl.

Mazanec ve 24. minutě za brankou trefil při rozehrávce Bulíře, který nečekanou nabídku využil do odkryté branky a svým třetím gólem v sérii pojistil vedení. Domácí se snažili vrátit do hry, ale neuspěli se střelou Nedomlel ani s průnikem Zachar.

Zvýšit mohl z úniku Gríger, ale jeho bekhendový blafák zlikvidoval lapačkou hradecký gólman. Liberec byl i nadále hodně nebezpečný a ve 37. minutě pomohla domácím po Šírově ráně levá tyč.

V úvodu závěrečného dějství Kváča kryl Koukalovu šanci. Liberec si hlídal bezpečný náskok, který mohl zvýraznit Gríger, ale v průniku ztroskotal na Mazancovi. Na druhé straně neukončili Kváčovu neprůstřelnost ani Perret či Kevin Klíma.

Mountfield se neprosadil ani při své jediné přesilovce při Bulířově trestu, při kterém sáhl k power play. Při plném počtu hráčů na ledě Mazanec stihl zastavit Najmanův průnik a stav už se nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "V první třetině nás Liberec předčil v bruslení a zaskočil nás. My jsme chtěli hrát aktivně, ale oni v tom byli lepší a dali dva góly. Potom je hrozně těžké se vrátit do zápasu a oni si to víceméně hlídali. Oni nás nepustili k tomu, co jsme chtěli. Jsou velice silní na kotouči. Puky nám hodně odskakujou a nemáme tak přesné přihrávky jako soupeř, který to využívá. Hodí si to do hokejky a dostává se do šance. Stejně jako druhý zápas v Liberci jsme nedali gól a to se nedá vyhrát."

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že jsme odehráli velice dobré utkání od první do poslední minuty. Budu se opakovat v tom, co jsem řekl po druhém zápase. Gratulace do kabiny, od prvního do posledního hráče to byl velice kvalitní výkon, který nás dovedl ke třetí výhře v sérii. Máme před sebou práci, ještě není konec. Další možnost zítra, takže dobře zregenerujeme a připravíme se na utkání. Jsme jeden krok od postupu a ten je vždycky nejtěžší. Není to jen klišé. Hradec má velice kvalitní mužstvo. My se připravíme, abychom byli od prvního vhazování připravení tak, jako jsme byli poslední dvě utkání."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Jelínek (Vitásek, Knot), 19. Bulíř (Birner, Gríger), 24. Bulíř. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Pilař, Graňák, Šalda, Čáp - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Zachar, Lev, Cingel - Smoleňák, Koukal, Perret. Trenér: V. Růžička st.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - R. Pavlík, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.