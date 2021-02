Liberec i potřetí v sezoně porazil České Budějovice

České Budějovice - Hokejisté Liberce vyhráli ve 46. kole extraligy na ledě Českých Budějovic 5:2 a porazili Motor i potřetí v sezoně. Jihočeši si připsali pátou porážku za sebou, doma neuspěli hned sedmkrát v řadě.

Domácí byli přitom v úvodu aktivnější a dostávali se do výraznějších příležitostí. Již při prvním střídání se pokoušel zakončit Slováček, sám před brankářem Pavelkou neuspěl Holec. Dvěma střeleckými pokusy v rychlém sledu se prezentoval Doležal, jenž se však neprosadil ani ze samostatného nájezdu na konci první třetiny.

Ve druhé části se několikrát předvedli brankáři Čiliak a Pavelka, jako první kapituloval slovenský gólman ve službách Motoru. Ve 27. minutě nedokázal Gilbert vyvézt kotouč z obranného pásma a hosté zareagovali rychlou kombinací, na jejímž konci byla přesná střela Knota.

Záhy přišel další trest za ztrátu puku ve středním pásmu. Liberečtí se bleskově přesunuli do útoku a střelou bez přípravy po křížné přihrávce zvýšil Jelínek. Trenéři Motoru sáhli po oddechovém času, ale jejich svěřenci zůstávali v hluboké defenzivě. Přispělo k tomu vyloučení Plášila.

Přesto se domácím podařilo snížit, když Pavelku překonal ve 36. minutě v přesilové hře Toman. Ještě ve druhé třetině však Severočeši opět vedli o dvě branky, hosty uklidnil Musil.

Na začátku třetí části při odchodu na střídačku zbytečně fauloval Jonák a hosté bleskově potrestali jeho vyloučení, tvrdou střelou se prosadil Vlach. Při dalším oslabení mohli domácí snížit, Jonák ale přečíslení ideálně nezakončil. A tak se prosadili opět hosté, v 56. minutě zvyšoval na 5:1 Šír. Poslední slovo měl domácí Štencel, jenž si tak připsal první gól v dresu Motoru.

Stínem utkání bylo zranění domácího útočníka Villeho, jenž ve 34. minutě skončil na nosítkách po srážce se soupeřem v rohu kluziště.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Prospal (České Budějovice): "Taková porážka bolí, měli jsme to rozehrané dobře. První třetina mohla skončit 2:0 pro nás. Těšilo mě, že jsme byli schopní bruslit a hrát, jenže dobré týmy jako Liberec trestají chyby. Od druhé třetiny jsme začali ztrácet kotouče a soupeř to potrestal. My jsme to nedokázali nahradit naší produktivitou. Hosté vyhráli zaslouženě."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi za vítězství, vůbec to nebylo jednoduché. Hlavní rozdíl byl v produktivitě. Na můj vkus měl soupeř ze začátku spoustu šancí a přečíslení. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, dokázali kontrolovat puk a byli produktivní."