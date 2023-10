Liberec i Karlovy Vary se v extraligové předehrávce mohou posunout v tabulce

Praha - O čtyři měsíce dříve oproti řádnému hracímu termínu se v úterý v předehrávce 45. kola hokejové extraligy utkají tabulkoví sousedé Liberec a Karlovy Vary. Oba týmy se budou snažit napravit nedělní porážky na závěr první čtvrtiny základní části, kdy Bílí Tygři doma neuspěli proti Plzni a Energie prohrála s Kladnem.

Liberec i Karlovy Vary dosud získaly shodně 17 bodů a patří jim osmé a deváté místo v tabulce, podle skóre jsou na tom lépe Západočeši. Oba týmy se v případě tříbodové výhry mohou posunout až na čtvrtou pozici, v případě Severočechů je to ale jen teoretická možnost. Svěřenci trenéra Filipa Pešána mají záporné skóre a před Třinec by se dostali pouze v případě drtivého vítězství.

Bílí Tygři v sezoně bodovali ve všech pěti domácích utkáních, v neděli si ale připsali první porážku. Proti Plzni dvakrát ztratili vedení a nakonec prohráli 3:4 po samostatných nájezdech.

"Už je to ohraná muzika. Po skvělém úvodu nám vždycky uteče druhá třetina. V první se dostaneme do vedení a potom hrajeme tak, jak hrajeme. Musíme se na to více soustředit. Soupeř se vždycky po přestávce zvedne a my nejsme schopni na to reagovat," zlobil se slovenský útočník Martin Faško-Rudáš.

Energie má zatím v sezoně lepší bilanci na kluzištích soupeřů než doma. Zatímco před svými fanoušky si v neděli připsala třetí nezdar za sebou, venku získala v sedmi zápasech 11 bodů. Karlovy Vary naposledy vyhrály v Českých Budějovicích a na Spartě, lepší venkovní bilanci než svěřenci trenéra Davida Bruka mají jen Pardubice a Hradec Králové.

Statistické údaje před úterním zápasem hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec (9.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 13 zápasů/14 bodů (4 branky + 10 asistencí) - Dávid Gríger 12/11 (6+5). Statistiky brankářů: Dávid Hrenák průměr 3,05 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,71 procenta, Daniel Král 2,78 a 91,85 - Dominik Frodl 2,17, 93,04 a jednou udržel čisté konto, Vladislav Habal 5,00 a 84,85. Zajímavosti: - Liberec prohrál dvakrát za sebou a získal jediný bod, z posledních čtyř utkání vyhrál pouze jednou - Bílí Tygři doma po sérii čtyř vítězství v neděli poprvé neuspěli a podlehli Plzni 3:4 po samostatných nájezdech - Karlovy Vary prohrály čtyři z uplynulých šesti duelů - Energie venku vyhrála tři z posledních čtyř utkání - Karlovy Vary v 6. kole na konci září zdolaly doma Liberec 5:2 a zastavily sérii tří porážek ve vzájemných zápasech, ve všech osmi zápasech s Energií z minulých dvou sezon Bílí Tygři bodovali a z toho sedmkrát vyhráli - Obránce Vojtěch Budík z Liberce může sehrát 200. zápas v extralize