Liberec díky vydařené druhé třetině zdolal Spartu 3:2

Liberec - Hokejisté Liberce zdolali v předehrávce 19. kola extraligy doma Spartu 3:2 a drží se na druhém místě neúplné tabulky o čtyři body za vedoucím Hradcem Králové. Bílí Tygři rozhodli zápas v druhé třetině, v které otočili stav z 0:1 na 3:1. Sparta ani potřetí v sezoně venku nebodovala.

Pražané, v jejichž sestavě se objevila i dočasná posila Filip Chlapík z Ottawy, do utkání vstoupili lépe. Radovali se z gólu hned po první střele na branku. Pech našel mezi kruhy volného Buchteleho, který střelou nad Kváčovo rameno poslal Spartu do rychlého vedení.

Liberečtí mohli vzápětí odpovědět v přesilovce, nesehráli ji ale dobře a Machovského vůbec neohrozili. Podobně se poté vedlo v početní výhodě také Pražanům. V závěru první třetiny dostali domácí další příležitost přesilové hry a po Šmídově akci byl blízko vyrovnání Vlach, Machovský se ale stihl včas přesunout.

Druhá část začala náporem Bílých Tygrů, s Bulířovou šancí si ale poradil Machovský. Nepřišel si na něj ani z mezikruží střílející Najman. Na druhé straně se až za obranou domácích ocitl Dvořáček, Kváča ho však vychytal. V polovině utkání hráli Severočeši v početní výhodě a Machovský měl plné ruce práce se střelami Filippiho.

Krátce po skončení přesilovky už se domácí dočkali vyrovnání. Hanouskovu dělovku od modré čáry vyrazil Machovský pouze před sebe a Vlach už měl snadnou práci. Na opačné straně mohl Spartě vrátit vedení Tomášek, Kváča si ale připsal výborný zákrok.

V samém závěru druhého dějství pak dvakrát během 28 vteřin udeřili Bílí Tygři. Nejprve se dobře mířenou ranou k tyči prosadil Birner a hned vzápětí potrestal Košťálkovu chybu domácí kapitán Jelínek. Liberec tak rázem vedl 3:1.

Krátce po začátku závěrečné třetiny putoval na trestnou lavici Birner a Sparta měla ideální možnost ke snížení. Přesilovku ale sehrála špatně a domácí se tak v poklidu ubránili. Následně tisícovku diváků v liberecké Home Credit areně pobavila boxerská vložka domácího Jelínka s hostujícím Dvořákem.

Osm minut před koncem třetí třetiny se Pražané přece jenom dostali na dostřel. V rychlém přečíslení našel Rousek mezi kruhy Horáka a jeho rána propadla Kváčovi mezi rukou a tělem. Liberci mohl vrátit dvougólové vedení Vlach, Machovskému ale pomohla horní tyč. Necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou sáhli hosté ke hře bez brankáře, Liberec se ale ubránil.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Nevstoupili jsme do utkání dobře a dostali jsme rychlý gól. Trochu nás to zbrzdilo a navíc se nám nedařily přesilovky. Do druhé třetiny jsme ale vstoupili velice dobře a hráli jsme parádní hokej. Nakonec jsme zápas také ve druhé třetině rozhodli. Jsme rádi, že se hrálo. Myslím, že to byl kvalitní zápas a divákům se musel líbit."

Josef Jandač (Sparta): "Ztratili jsme zápas, který jsme rozehráli velmi dobře. Šli jsme brzy do vedení a také v dalším průběhu první třetiny jsme domácí k ničemu nepustili. Ve druhé části nás však potkal výpadek, který nás stál výsledek. Sráží nás také zbytečné fauly a oslabení poté stojí spoustu sil. Třetí třetina byla z naší strany opět dobrá, na vyrovnání už jsme ale bohužel nedosáhli."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. J. Vlach (T. Hanousek, Gríger), 39. Birner (Knot, T. Havlín), 40. P. Jelínek - 3. Buchtele (Pech, M. Jandus), 52. R. Horák (Rousek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 7:9, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, T. Hanousek, Rosandič, Derner, T. Havlín - Lenc, Bulíř, Birner - Průžek, Filippi, Gríger - Zachar, P. Jelínek, J. Šír - Rychlovský, A. Najman, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Kalina, T. Pavelka - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, F. Chlapík - A. Kudrna, Pech, Buchtele - Dvořáček, Říčka, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.