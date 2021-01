Liberec díky povedenému úvodu vyhrál na Spartě 3:1

Praha - Hokejisté Liberec vyhráli v 32. kole extraligy na ledě Sparty 3:1 a připsali si páté vítězství z posledních šesti utkání. Pražané naopak prohráli potřetí z uplynulých čtyř duelů. Bílí Tygři rozhodli v úvodním dějství díky brankám Petra Jelínka a Radana Lence, ve 44. minutě zkorigoval stav obránce David Němeček, ale v závěrečné power play dovršil výsledek Radovan Pavlík. Liberec porazil Spartu pošesté z posledních sedmi soubojů.

Severočeši, kteří nastoupili bez obránce Ladislava Šmída, využili v úvodním dějství chyby Sparty. Do vedení se Liberec dostal ve čtvrté minutě, kdy z levé strany z rohu nahodil puk Průžek a Němeček jej odvrátil nešťastně na hokejku Jelínka, který střelou z pravého kruhu otevřel skóre.

Odpovědět mohl po Pechově přihrávce Říčka, ale v čase 8:08 udeřili opět hosté. Kalinova zaváhání využil k zisku puku Musil a Lenc z pozice mezi kruhy podobně jako Jelínek zamířil přesně nad Machovského lapačku. Bílí Tygři se ubránili při Knotově vyloučení a domácí po trestech Vitáska a Rosandiče nevyužili na přelomu první a druhé třetiny přesilovou hru pěti proti třem.

Sparta odolala při Pechově trestu a snažila se zvrátit průběh, ale ztroskotávala na Kváčovi. Při řadě nebezpečných akcí jej nepřekonal ani v 31. minutě Tomášek. Liberec hrozil ojediněle a Machovský musel krýt Pavlíkův pokus z pravého kruhu.

Na začátku třetí třetiny prověřil sparťanského gólmana Pekař. Vzápětí se ve 44. minutě radovala Sparta, když Sobotka našel před brankou najetého Němečka a Kváča poprvé kapituloval. Potom zahrozil Jandus, na druhé straně se snažili pojistit náskok Pavlík a Jelínek. Kváča vyrovnání Sparty v dalším průběhu nepřipustil a 44 sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Pavlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Měli jsme špatný vstup do utkání. Udělali jsme tam dvě hrubé chyby a dostali jsme dva góly. Pak jsme se to snažili nějakým způsobem dohonit, dostat Liberec pod tlak, ale skoro k ničemu nás nepustil. Byl v zápase lepší, proto vyhrál."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to pro nás velice těžké utkání proti skvělému a útočně laděnému soupeři. Nám se povedl začátek, dali jsme dva góly a tím jsme se malinko dostali na koně, ale ve druhé třetině nás Sparta zatlačila. My jsme tam několikrát nestačili prostřídat a dostali jsme se pod velký tlak, ale naštěstí jsme to ustáli. Ve třetí třetině přes obdržený gól jsme se malinko zvedli a trošku víc jsme hráli s pukem. Jsme rádi za vítězství. Bylo to odbojované utkání podpořené vynikajícím výkonem brankáře (Petra Kváči)."