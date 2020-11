Liberec díky Hanouskovi vyhrál prodloužení v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté Liberce zvítězili v duelu 18. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 4:3 v prodloužení. Domácí dvakrát vedli, ale sami pak ve třetím dějství zachraňovali alespoň bod. O výhře Bílých Tygrů nakonec rozhodl v čase 63:08 obránce Tomáš Hanousek. Středočeši prohráli podruhé za sebou.

První šanci zápasu měl finský útočník ve službách domácích Jääskaläinen, když během úvodní přesilovky napálil horní tyčku hostující branky. Mladá Boleslav šla do vedení v 17. minutě, když se ranou od modré čáry trefil po vyhraném buly v útočné třetině obránce Pláněk.

Ve druhé třetině bylo pořádně rušno přesně v její polovině. Na jedné straně se řítil na Růžičku liberecký Knot, ale domácí brankář obstál, stejně dobře si vedl při okamžitém protiútoku na druhé straně Kváča proti Flynnovi. Další Knotova akce už ale gólem skončila - jeho nahození od modré čáry totiž Růžička odrazil jen k bývalému hráči mladoboleslavského celku Lencovi, který neměl problém z dorážky srovnat na 1:1.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen něco málo přes dvě minuty. Pak Bílí Tygři nedokázali vyhodit puk z pásma, ten se dostal do slotu k volnému Stránskému, který jej mezi betony brankáře Kváči poslal do branky. Hned za 80 sekund ale Rosandič srovnal a po dalších 69 vteřinách poslal Liberec poprvé v zápase do vedení svým druhým dnešním gólem Lenc.

Mladá Boleslav vrátila remízový stav na ukazatel skóre po téměř šesti minutách třetího dějství zásluhou přesné trefy Luntera. Do konce základní hrací doby už gól nepadl. Následné prodloužení rozhodl v signalizované početní výhodě Hanousek, i když se domácí hodně zlobili na rozhodčí kvůli domnělému ataku na brankáře Růžičku.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla vyrovnaná a my jsme šli do vedení po krásné akci. Ve druhé třetině nás soupeř zatlačil, tam jsme tahali za kratší konec. Ve třetí třetině jsme už byli lepší my a zaslouženě jsme vyrovnali. I v prodloužení jsme byli lepší, ale štěstí se nakonec přiklonilo k Liberci."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to vyrovnané utkání; derby se vším všudy. Nakonec jsme byli v prodloužení šťastnější my a jsme moc rádi za dva body."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Pláněk (J. Strnad, Bičevskis), 35. J. Stránský (Bičevskis), 46. Lunter (D. Šťastný, R. Zohorna) - 33. Lenc (Knot, Bulíř), 36. Rosandič (J. Vlach), 38. Lenc (Bulíř, J. Vlach), 64. Hanousek (Birner, Gríger). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - Alderson, Cienciala, Jääskaläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Štibingr - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - J. Šír, A. Najman, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.