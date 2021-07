Liberec chce po obměně kádru chytit začátek a pak dotírat na špičku

Liberec - Po tradiční obměně kádru chtějí fotbalisté Liberce v nové ligové sezoně hlavně zachytit začátek a poté se opětovně pokusit dotírat na špičku tabulky. Severočeši očekávají, že boj o první šestku, která si v nadstavbové skupině o titul zahraje o účast v evropských pohárech, bude tentokrát mimořádně náročný a vyrovnaný.

Slovan v minulé ligové sezoně těsně nedosáhl na pohárové příčky a skončil šestý. Během pauzy mužstvo jako tradičně potkala obměna kádru. "Odešli velmi důležití a velmi silní hráči. Mužstvo bude určitě zase hledat svou tvář a na začátku to nebude jednoduché," řekl na tiskové konferenci před sezonou trenér Slovanu Pavel Hoftych.

"Potřebujeme dobře odstartovat do sezony, abychom se nadechli. Postupně chceme krok za krokem čeřit vody, co nejvýše to půjde a snažit se dotírat na špičková mužstva v lize," dodal Hoftych.

V lize se bude tentokrát hrát jen o tři místo dosavadních čtyř míst v pohárech, protože Česko bude mít v sezoně 2022/23 na evropské scéně jen čtyři zástupce. Jeden tým se kvalifikuje z domácího poháru. Po roční odmlce se v nejvyšší soutěži vrací formát s nadstavbou, o poháry si po 30 kolech zahraje ve skupině o titul šest mužstev.

"Bude to velmi těžké už jen kvůli tomu, že je ve hře o jedno místo v pohárech méně. Všichni vidíme, jak si kdo počíná na přestupovém trhu. Špička Slavia, Sparta a Plzeň je tradičně dobrá. Jsou tam mužstva, která k tomu předurčují finance. Pak je za nimi skupina týmů, mezi kterými bychom chtěli být i my a taky se o to porvat. V té šestce už teď máte nafoukaných nějakých osm devět mančaftů. Bude to nesmírně náročná sezona," uvedl Hoftych.

"Tahle sezona bude hodně zajímavá, bude tam hodně vyrovnaných týmů. Myslím, že o tu šestku to bude peprné až do úplného konce. Stejně tak boj o titul," doplnil sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal.

Slovan po minulé sezoně opustili křídelníci Jakub Pešek a Jhon Mosquera, univerzálové Michal Sadílek s Ondřejem Karafiátem, obránce Jakub Jugas či brankář Filip Nguyen. Naopak přišli záložníci Karol Mészáros či Filip Havelka a hlavní posilou se stal bývalý reprezentant a navrátilec Theodor Gebre Selassie. V týmu pokračuje na hostování ze Slavie ofenzivní univerzál Jan Matoušek.

Navzdory zájmu Sparty zatím v Liberci zůstal slovenský pravý bek či záložník Martin Koscelník. Otevřená je pak situace u guinejského středopolaře Kamsa Mary. "Kádr není nikdy uzavřený a to stejné platí letos. Budou následovat příchody, ale je možné, že budou také odchody. Máme vytipované hráče, transferové okno běží dál," řekl Koukal.

Gebre Selassie je pravým obráncem či záložníkem, v přípravě ale hrával převážně na stoperu. "Máme to trochu složitější. Kromě Thea máme v obraně jen mladíky, nejstarší je Matěj Chaluš. Je výhoda, že Theo umí hrát na více postech. Máme několik variant. Uvidíme, jestli bude hrát na jednom postu, nebo ho využijeme na více postech," uvedl Hoftych. Kapitánem zůstal obránce Jan Mikula.