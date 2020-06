Liberec čekají v LM Tychy, Třinec jde na Junosť a Sparta na Raumu

Zug (Švýcarsko) - Hokejisté Liberce se utkají v 1. kole play off Ligy mistrů s polským celkem GKS Tychy, Třinec narazí na Junosť Minsk z Běloruska a pražská Sparta se utká s finským týmem Lukko Rauma. Rozhodl o tom dnešní los v Zugu. Soutěž oproti minulým ročníkům začne kvůli pandemii koronaviru rovnou vyřazovací částí 6. října.

Liberec a Třinec byly pro los nasazeny do prvního koše, Sparta do druhého. Při losu byly dvojice zařazeny do pavouka, podle kterého je jasná cesta až do finále.

Liberečtí Bílí Tygři mohou v případě postupu v osmifinále narazit na lepšího z duelu mezi finským Kärpätem Oulu a dánským Aalborgem. Třinečtí Oceláři při úspěchu půjdou na Salcburk, či Tapparu Tampere a Sparta na EHC Mnichov, nebo Ilves Tampere. Liberec s Třincem se mohou potkat teoreticky ve čtvrtfinále, Sparta by mohla svést český souboj v semifinále.

Pražané mají na úvod i kvůli svému nasazení papírově nejsilnějšího soka. "Čeká nás typický finský hokej o bruslení a důrazu. Už jsme v minulosti hráli s Kärpätem i KalPou, takže s Finy máme bohaté zkušenosti. Budou to zápasy ve vysokém tempu a o pohybu, ale věřím, že budeme mít formu a postoupíme," řekl klubovému webu sparťanský útočník Lukáš Pech.

Bere jako realitu, že se bude hrát hned formou play off. "Nic se pro nás nemění. Naplno se hrálo také v základní skupině, protože se musíte probojovat do play off. Já jedu každý zápas naplno, ať už je to základní skupina nebo vyřazovací část. Budeme chtít uspět a postoupit," dodal Pech.

Sparta začne proti Raumě doma a odvetu bude hrát ve Finsku, Liberec i Třinec budou mít naopak proti svým sokům výhodu domácího prostředí v odvetách.

Liberec, který ovládl základní část nedohrané sezony extraligy, i druhý tým tabulky Třinec se představí v Lize mistrů pošesté ze sedmi ročníků a jejich dosavadním maximem je postup do semifinále shodně v roce 2018. Třetí Sparta bude hrát v soutěži počtvrté, v roce 2017 se probojovala až do finále.

Původně měla Liga mistrů začít 3. září jako v minulosti zápasy v osmi čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým. Kvůli pandemii byl její start odložen až na říjen a hrát se bude rovnou play off.

Nový vítěz by měl být znám po odehrání 61 zápasů 9. února 2021, na kdy je naplánovaný jediný finálový souboj.

Dvojice pro 1. kolo play off Ligy mistrů:

Bílí Tygři Liberec - Tychy (Pol.), Oceláři Třinec - Junosť Minsk (Běl.), Lukko Rauma (Fin.) - Sparta Praha, Lulea (Švéd.) - Eisbären Berlín (Něm.), Curych (Švýc.) - SönderjyskE (Dán.), Salcburk (Rak.) - Tappara Tampere (Fin.), Bolzano (It.) - Biel-Bienne (Švýc.), Färjestad (Švéd.) - Cardiff (Brit.), Straubing (Něm.) - Ženeva (Švýc.), Kärpät Oulu (Fin.) - Aalborg (Dán.), Mannheim (Něm.) - Grenoble (Fr.), Zug (Švýc.) - Skelleftea (Švéd.), EHC Mnichov (Něm.) - Ilves Tampere (Fin.), Rögle (Švéd.) - Stavanger (Nor.), Frölunda (Švéd.) - Něman Grodno (Běl.), Davos (Švýc.) - Vídeň Capitals (Rak.).