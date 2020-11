Liberec bude mít proti Hoffenheimu jen pět hráčů základní sestavy

Sinsheim (Německo) - Fotbalisté Liberce budou mít kvůli koronaviru v kádru ve čtvrtečním utkání 3. kola skupiny Evropské ligy na půdě Hoffenheimu k dispozici jen pět hráčů obvyklé základní sestavy. Nakažena je také většina realizačního týmu, z trenérů nezvykle odletěl do Německa pouze hlavní kouč Pavel Hoftych.

"Testujeme se v tomto náročném období co tři dny. Postupně nám hráči po dvou, třech nebo čtyřech neprocházejí testy, i když maximální příznaky jsou mírné nachlazení. Za normálních okolností by byli za tři dny v tréninku. Zbyli nám čtyři hráči ze základní sestavy, plus se vrací Taras Kačaraba, který ale měsíc nehrál soutěžní zápas," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

"Zasáhlo to i členy realizačního týmu. Ve finále letím z realizáku jen já. To je situace, kterou jsem naposledy zažil u juniorky Zlína. Je to zajímavá a atypická situace, ale taková je doba. Potýká se s tím víc mančaftů," doplnil Hoftych.

Jména nakažených se v Česku běžně nezveřejňují. Jedním z pozitivně testovaných je brankář Filip Nguyen, který to oznámil na facebooku. Nemoc má podle Hoftycha útočník Júsuf Hilál a také někteří hráči patřící do kádru reprezentační jednadvacítky.

"Management musí tvrdě pracovat, aby dokázal doladit věci s UEFA. Ta nám včera musela otevřít A list na soupisce, aby se dal doplnit, jako to bylo třeba v případě FCSB. Pracovali jsme na tom, abychom sehnali hráče do procesu. Kluci, kteří s námi jedou z B-týmu, s námi ani netrénovali," uvedl Hoftych.

"Je velká škoda, že se s Hoffenheimem nemůžeme konfrontovat v plné palbě a že nebudou moci nastoupit kluci, kteří si to vybojovali. Naše mužstvo spolu bude hrát v tomto složení poprvé, spousta hráčů má za sebou měsíční herní pauzu. Nejhorší je právě nerozehranost. Kdyby běžela první nebo třetí liga, byli by hráči připravenější. Je to složité pro nás i pro ně," dodal Hoftych.

Severočeši zažili opačnou situaci ve 3. předkole na hřišti FCSB. Rumunský klub měl 15 nakažených hráčů a narychlo doplnil kádr o nové.

"Naše načasování je lepší než v případě FCSB, podařilo se nám postoupit do skupiny, což nikdo neočekával. Přinesli jsme finance do klubu v pravý čas, v těžké době. Všechno zlé je pro něco dobré. Dá se říct, že budeme mít mančaft skoro celý už promořený," podotkl Hoftych.