Liberec bude hrát s Pardubicemi o jedenáctou domácí výhru v řadě

Praha - Hokejisté Liberce, kteří se přetahují v čele tabulky s pražskou Spartou, přivítají v pátečním 35. extraligovém kole poslední Pardubice. Bílí Tygři budou usilovat o jedenácté domácí vítězství po sobě. Zápas proti Plzni bude další příležitostí pro majitele kladenského klubu Jaromíra Jágra k návratu na led po zranění přitahovačů. Šestizápasovou bodovou šňůru bude hájit Brno na ledě Olomouce. Vedoucí Spartu čeká konfrontace s Vítkovicemi.

Liberec pokračuje ve skvělých výkonech. Středočechy nevykolejila prohra z Kladna, která byla teprve druhá za uplynulých 18 zápasů. Navázali na ni desátým po sobě jdoucím úspěchem pod Ještědem, když porazili Olomouc 4:1. Při této sérii ztratili jen bod. K výkonu s Hanáky měl ale kouč Patrik Augusta výhrady. "Na můj vkus jsme byli lehkovážní v obranné činnosti. Olomouci jsme hodně šancí darovali, dost si jich samozřejmě vypracovala sama. Jsou to věci, na které se musíme zaměřit," všiml si Augusta.

Pardubice ztrácí dva body na Litvínov. "Jsme tým, který počínaje od brankáře až po posledního útočníka musí podat stoprocentní výkon. Opřít se jeden o druhého a vyhrát jako tým. Liberec má výbornou aktuální formu, ale dokázalo ho porazit Kladno. Je to tým, který má jasně danou koncepci, a všichni hráči ji beze zbytku plní. Jejich zápasy jsou jeden jako druhý s větším či menším úspěchem. Také dělají chyby, ale soupeře do šancí moc nepouští," řekl trenér Milan Razým.

Olomouc balancuje na hranici předkola play off a po prohře v Liberci se dostala těsně pod čáru. Hanáci se pokusí zabrat proti Kometě, se kterou ale v sezoně ještě nebodovali. "Po Liberci další kvalitní tým, Kometa v poslední době pravidelně dělá body. My bychom si přáli hlavně zefektivnit útočnou fázi, protože našemu výkonu v Liberci chyběly především góly," konstatoval trenér Zdeněk Moták.

Kometu čeká opět série tří zápasů venku, v pátek začíná na Hané. "Chceme už konečně urvat větší porci bodů venku. V Olomouci bude pořádně hlučno a tradičně i zima. Očekávám vypjatý duel, hodně bude záležet na disciplíně," zdůraznil kouč Kamil Pokorný. Po nemoci se vrací obránce Ondřej Němec, na marodce je vedle Holíka už jen Střondala. Naplno opět trénuje Martin Erat. "V pátek jde do zápasu," potvrdil Pokorný.

V Kladně vyhlížejí zápas, v němž naskočí zpět do sestavy legenda Jágr. I když chtěl původně už v závěru roku, zůstává opatrný i v souvislosti s pátečním kláním proti Plzni.

"Slíbit to nemůžu. Byl jsem na dvou tréninkách, budu se rozhodovat těsně před zápasem. Uvidíme, jak se budu cítit. Je to něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Je jedno, zda jsem majitel, nebo ne. Mělo by hrát dvacet nejlepších hráčů. A pokud nebudu mezi nimi, tak nenastoupím. To by byl nesmysl," prohlásil Jágr.

Plzeň uspěla třikrát za sebou a drží třetí místo. "Pořád je na čem pracovat, co zlepšovat. Poslední duely nebyly úplně ideální, je třeba, abychom se mohli spolehnout na to, že výkony již budou z naší strany konstantní," konstatoval útočník Matyáš Kantner.

Sparta uspěla čtyřikrát po sobě a v novém roce ještě nenašla přemožitele. "Ty poslední zápasy byly těžké a zároveň podobné. Byly situace, kdy jsme mohli prohrát, ale tou naší vnitřní silou to vždy nějak otočíme na svou stranu," prohlásil brankář Jakub Sedláček.

Vítkovice končí sedmizápasovou šňůru venku duely na Spartě a v Mladé Boleslavi, kde se představí hned v sobotu. Z posledních pěti kol Ostravané pouze jednou zvítězili a stále mají v zádech poslední Pardubice.

"Samozřejmě jedeme ven s vědomím, že budeme hrát na ledě prvního celku a hned druhý den u dalšího silného soupeře. Proto jsme se zaměřili také na nalití určitého sebevědomí do našich hlav. Vědomí, že můžeme vyhrát kdekoli a proti komukoli, pokud podáme maximální výkon," řekl trenér Mojmír Trličík, který řeší i zdravotní problémy v kádru. Vedle zraněných Štencla s Kurovským zápasí několik dalších hráčů s virózami.

Zlín vyhrál šest ze sedmi posledních zápasů a v pátek přivítá na svém ledě mistrovský Třinec. "Chceme na bodovou šňůru navázat, ale čeká nás velmi těžký protivník s řadou individualit, hrající ofenzivní hokej. Třinec byl úspěšný na Spenglerově poháru, má široký kádr, na nějakou únavu nelze spoléhat. Cesta k úspěchu povede přes bojovnost, nasazení a disciplínu," řekl trenér Robert Svoboda.

Třinec se po účasti na Spenglerově poháru a přibližném srovnání počtu zápasů s ostatními celky propadl do lepšího středu tabulky, odkud se chce dotáhnout zpět na čelo. Ve Zlíně ale trenér Václav Varaďa bude postrádat marody Gernáta, Krajíčka, Vránu, Růžičku a Marcinka.

Hradec Králové má po úterku nakročeno do finále Ligy mistrů. Výhrou 3:1 na ledě Djurgaardenu si vytvořil skvělou pozici do odvety. "Hlavně nesmíme usnout na vavřínech. A výkon, co jsme předvedli ve Švédsku, musíme podat i tady v domácí soutěži. Musíme udělat maximum, abychom se posunuli nahoru a byli tam, kde bychom chtěli být," řekl útočník Aleš Jergl.

Mladé Boleslavi se v poslední době příliš nedařilo promítnout dobré výkony do výsledků. Stejně tomu bylo i v úterní dohrávce na Spartě. "Byli jsme po většinu zápasu lepší a zasloužili jsme si když ne tři, tak minimálně dva body. Bohužel jsme ale získali zase jenom jeden. S výkonem jsme ale spokojení a jdeme dál," prohlásil trenér Pavel Patera.

V Karlových Varech na sebe narazí dva týmy, které poslední tři zápasy prohrály. Zatímco domácí Energie v nich získala alespoň bod a pohybuje se v tabulce na hraně první šestky, Litvínov u dna pořadí třikrát po sobě nebodoval a má výrazně větší starosti. Na poslední Pardubice mají Severočeši jen dvoubodový náskok.

