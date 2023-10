Libanonský Hizballáh uvedl, že u hranice s Izraelem zahynulo šest jeho členů

Jeruzalém - Šest bojovníků libanonského hnutí Hizballáh dnes přišlo o život u hranic s Izraelem, uvedla podle serveru listu Haarec tato skupina spřízněná s Hamásem a s Íránem. Izraelská armáda dnes oznámila, že izraelské bezpilotní letouny a vojáci útočili na ozbrojence, kteří pálili rakety a protitankové střely na severoizraelské vesnice poblíž hranice s Libanonem. Armáda také sdělila, že se nadále chystá na další fázi vojenských operací, která by mohla spočívat v pozemních bojích v Pásmu Gazy.

Bezpečnostní zdroj z Hizballáhu agentuře Reuters řekl, že jeden z bojovníků hnutí byla zabit v libanonské oblasti, která leží naproti severoizraelské vesnici Margaliot, na niž byla z Libanonu podle izraelské armády vypálena protitanková řízená střela. Izraelská armáda sdělila, že palbu opětovala.

Hizballáh uvedl, že dnes přišlo o život i dalších pět členů hnutí, podrobnosti ale nedodal. Izrael předtím informoval, že jeho vojáci zasáhli skupinu osob pokoušejících se odpálit protitankové střely na oblast kolem izraelského města Šlomi, jež se nachází asi 70 kilometrů od Margaliotu.

Palestinská radikální skupina Islámský džihád, která je rovněž přítomná v jižním Libanonu, oznámila, že v dnešních bojích byl usmrcen jeden z jejích příslušníků

Mluvčí izraelské armády dnes uvedl, že se jednotky i nadále připravují na další fázi bojů, která bude podle serveru The Times of Israel (ToI) spočívat v pozemním útoku na Pásmo Gazy. Izrael u hranic s palestinským územím shromáždil desítky tisíc vojáků. V současnosti se podle mluvčího uskutečňuje výcvik vojáků v souladu se schváleným plánem operací. Podle vojenských představitelů by pozemní operace mohla začít brzy, přesnější datum však známé není. Server informoval s odkazem na diplomatický zdroj, že americká vláda i vlády některých evropských zemí, jejichž občané byli uneseni, tlačí na Izrael, aby kvůli rukojmím pozemní invazi do Gazy odložil.

Izrael už dříve oznámil, že v noci na dnešek pokračoval v útocích na Pásmo Gazy a pozice ozbrojenců z Hizballáhu na jihu Libanonu. Nálety na pozice Hizballáhu byly podle izraelské armády reakcí na protitankovou palbu z Libanonu. Izraelský útok se zaměřil mimo jiné na vojenské stanoviště Hizballáhu a na zařízení pro odpalování protitankových střel. Izraelská armáda dnes oznámila, že u hranic s Libanonem kvůli útokům protitankovou raketou zemřel jeden voják a další utrpěl těžké zranění.

Na jihu Libanonu u hranic s Izraelem vzrostlo napětí po 7. říjnu, kdy palestinské hnutí Hamás provedlo z Pásma Gazy překvapivý útok na jižní Izrael, při němž podle izraelských úřadů zabilo na 1400 lidí. Od té doby izraelská armáda podniká vzdušné údery na Pásmo Gazy; tyto údery si vyžádaly přes 4300 obětí. Zároveň na sebe vzájemně útočí izraelská armáda a hnutí Hizballáh na izraelsko-libanonském pomezí. Izrael nechal tento týden evakuovat téměř tři desítky obcí v hraničním pásmu u Libanonu. Konflikt má podle informací tiskových agentur na severu Izraele a jihu Libanonu desítky obětí.