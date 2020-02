Lhůta pro vracení odpočtů na DPH se zřejmě prodlouží na 45 dní

Praha - Lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty se zřejmě prodlouží z nynějších 30 dní na 45 dní. Počítá s tím vládní novela daňového řádu, kterou schválila Sněmovna. Novela současně vytváří podmínky pro vznik online finančního úřadu, tedy portálu MOJE daně. Portál má umožnit poplatníkům, aby si vyřizovali daňové záležitosti s finančním úřadem po internetu. Má také zjednodušit kontrolní postupy. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil.

Prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů na DPH kritizovala hlavně pravicová opozice, nesouhlasí s ním například ani Hospodářská komora ČR nebo Komora daňových poradců. Opozice navíc kritizuje vládu, že tímto opatřením vylepší letošní státní rozpočet o 16 miliard korun, protože část odpočtů budou úřady vracet až v lednu příštího roku. Celkem by měla tato změna přinést veřejným rozpočtům letos asi 24 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) námitky odmítá. Suma, kterou stát jednorázově získá, je podle ní vedlejším efektem novely. Změna podle ní umožní lépe umožní zacílit kontrolní činnost. Nynější lhůta je podle ministryně navíc jedna z nejkratších v zemích EU. Novela umožní navíc vyplácet plátcům nespornou část vratky DPH v případě, kdy má finanční úřad pochybnosti. Nově bude moci zadržet jen spornou část odpočtu, dosud mohl zadržovat celý odpočet.

"Opticky se vylepší hospodaření státu," řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) není k prodloužení lhůty sebemenší důvod, protože úřadům podle něj nepřibude žádný kontrolní úkon. Argumenty ministerstva označil za nepravdivé a liché.

Novela kromě toho vytváří zákonný předpoklad pro vzniku portálu MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché daně, tedy online finančního úřadu. "Nečekám, že díky němu hned lidé začnou rádi platit daně, ale chceme jim alespoň tuto povinnost co nejvíce usnadnit," uvedla ministryně v tiskové zprávě. Změna podle ministerstva financí spočívá v rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou využívá jen malá část poplatníků. Systém bude podobný internetovému bankovnictví.

Poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, se prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník přeplatek na dani o něco dřív.

Do daňového řádu se prostřednictvím novely dostane úprava požadavku na obsah daňových formulářů. Návrh, který vypracovalo ministerstvo financí, předložila předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Návrh reaguje na nález Ústavního soudu. Soud loni v listopadu zrušil část daňového řádu, která nařizovala využívání tiskopisů ministerstva financí, ale blíže neurčovala rozsah požadovaných údajů. Ustanovení zůstane v platnosti ještě do konce letošního roku. Podobu formulářů by měl podle soudu určit přímo zákon nebo vyhláška ministerstva financí.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura však kvůli tomu neúspěšně navrhoval vrátit předlohu do druhého čtení, aby ministerstvo mohlo předložit návrh znova. Stanjura zastává názor, že ministerstvo nález Ústavního soudu nenaplnilo.

Na návrh rozpočtového výboru Sněmovna a přes nesouhlas ministryně Schillerové zanechala v daňovém řádu pětidenní lhůtu, po kterou nevzniká pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Týká se to daňových přiznání, hlášení a vyúčtování. Sněmovna také na návrh Romana Onderky (ČSSD) zvýšila minimální hranici pokuty při pozdním podání daňového tvrzení z vládou navržených 500 korun na 1000 korun.