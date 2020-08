LFŠ v U. Hradišti nabídla 94 celovečerních filmů - video

Uherské Hradiště - Posledními projekcemi dnes večer v Uherském Hradišti končí 46. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Přehlídka začala v pátek 7. srpna. Nabídla 94 celovečerních, sedm středometrážních a 63 krátkých filmů ve 161 projekcích, řekli dnes novinářům organizátoři. Festival ovlivnila pandemie koronaviru, pořadatelé jej zkrátili a posunuli na pozdější termín. Program byl přístupný pouze pro akreditované návštěvníky, jejich počet oznámí pořadatelé ve čtvrtek.

I přes nezbytná omezení byla přehlídka podle ředitelky Radany Korené výjimečná, plná energie, svobody, vzájemné inspirace, respektu, úcty a krásného slunečného počasí. "To všechno dohromady smíchalo velmi zajímavý koktejl s úžasným programem, se zajímavými hosty," řekla Korená.

Od 19:00 slavnostní zakončení festivalu:

Věří, že LFŠ bude inspirací pro další organizátory kulturních a jiných akcí, aby je i v současné epidemiologické situaci měli odvahu uspořádat. "Tvořit prostor pro prezentaci umění, pro setkávání lidí, kteří si navzájem zrcadlí své emoce, své myšlenky a sdílí je, tvoří si své světonázory, tak to je v každé společnosti velmi potřeba. Koronavirus omezil zejména kulturní sektor, právě díky všemožným omezením a restrikcím pro setkávání se," uvedla Korená.

Podle programového ředitele festivalu Jana Jílka se Uherské Hradiště díky němu stalo ostrovem kultury, normality a přemýšlení o filmech a o umění. "Projekce probíhaly opravdu bez problémů. Bylo vidět, že lidé, kteří přijeli, si toho váží a jsou rádi, že se můžou dívat na filmy, sdílet zážitky, sedět v kině. Emoce v hledišti byly trošku jiné, než v minulých ročnících," řekl Jílek.

Součástí programu přehlídky byly kromě filmů i divadelní představení, koncerty, výstavy, takzvané lekce filmu a další doprovodný program. Mezi hosty festivalu figurovali spisovatel a scénárista Vladimír Körner, americko-izraelský spisovatel, dramatik a novinář Tuvia Tenenbom, polský filmový historik Rafał Syska, režisér Bohdan Karásek, herečky Anna Geislerová a Barbora Poláková a další.

Festival dnes večer slavnostně zakončí světová premiéra filmu Krajina ve stínu, který natočil režisér Bohdan Sláma. LFŠ začala v pátek, poslední projekce jsou na programu dnes. Letos její podobu výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Nabídla zhruba 100 celovečerních snímků, loni jich byl dvojnásobek.

Do kin se nový Slámův film dostane na podzim. Černobílý snímek zachycuje proměnu malé obce na česko-rakouském pomezí od konce 30. do počátku 50. let minulého století. Podnětem pro vznik filmu se stal poválečný masakr v Tušti v oblasti Vitorazska na jihu Čech. Při divokém odsunu Němců tam partyzáni koncem května 1945 popravili 14 lidí.

Festival se měl původně uskutečnit v tradičním termínu na přelomu července a srpna. Kvůli pandemii koronaviru jej však organizátoři přesunuli na pozdější termín a zkrátili. Přehlídka letos nabídla program pouze pro akreditované návštěvníky. Kromě filmových projekcí byly opět jeho součástí koncerty, výstavy, divadelní představení, odborný program, besedy, tvůrčí dílny nebo akce pro děti.

Příští ročník LFŠ by měl v Uherském Hradišti začít 23. července 2021.

