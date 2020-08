LFŠ představuje české a slovenské novinky

Uherské Hradiště - Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti v sekci českých a slovenských novinek letos představuje v předpremiéře televizní minisérii Herec. Uvádí také filmy, které měly letos premiéru, například snímek Slávka Horáka Havel, který je již v distribuci, ale na LFŠ měl festivalovou premiéru. Středeční závěr přehlídky bude spojený se světovou premiérou snímku Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Sekce českých a slovenských novinek je tradiční sekcí, shrnuje to nejdůležitější, co se stalo v českém a slovenském filmu, i to, co se stane, řekl ČTK programový ředitel LFŠ Jan Jílek.

"Zajímavým projektem v předpremiéře je Herec Petera Bebjaka. Je to televizní minisérie, která bude uvedena v České televizi pravděpodobně na podzim. Je to velmi precizní, perfektně zahraná minisérie, která si v ničem nezadá s tvorbou mezinárodní," uvedl Jílek. Série zobrazuje dobu 50. let minulého století. "Doba je tam velmi tvrdě a sugestivně zobrazena, je to kombinace 50. let v tehdejším Československu a gay tématu. Je to velmi silná minisérie, která je postavená na hereckém výkonu Jana Ciny," uvedl Jílek.

Sekce představuje také například Nabarvené ptáče Václava Marhoula či Vlastníky Jiřího Havelky, snímek Modelář Petra Zelenky nebo dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti či film Tichý společník Pavla Göbla. Nechybí například dokument Meky Šimona Šafránka o zpěvákovi Miroslavu Žbirkovi. "Šimon Šafránek byl loni hostem 'filmovky' s dokumentem King Skate," uvedl Jílek.

Očekávanou novinkou je podle něj snímek Bohdana Slámy Krajina ve stínu, který půjde do kin na podzim. "Jsme velmi rádi, že ji můžeme hrát jako první na celém světě," uvedl Jílek. Černobílý film zachycuje proměnu malé obce na česko-rakouském pomezí od konce 30. do počátku 50. let minulého století. Podnětem pro vznik filmu se stal poválečný masakr v obci Tušť v oblasti Vitorazska na jihu Čech, kde bylo koncem května 1945 během odsunu Němců zavražděno 14 lidí.