Lezkyně Adamovská obsadila na ME páté místo v olympijské kombinaci

Mnichov - Sportovní lezkyně Eliška Adamovská obsadila na mistrovství Evropy páté místo v kombinaci, v níž se bude bojovat o medaile na olympijských hrách v Paříži. Třetí zlato v Mnichově získala hvězdná Slovinka Janja Garnbretová.

Fotogalerie

Jednadvacetiletá Adamovská navázala na šampionátu na své výsledky z minulého týdne, kdy byla pátá v boulderingu a šestá v lezení na obtížnost. Právě z těchto dvou disciplín se nově skládá kombinace - loni na olympijských hrách v Tokiu a také na minulém ME 2020 v Moskvě, kde získala Adamovská bronz, bylo v kombinaci ještě lezení na rychlost.

Adamovská v dnešní soutěži ztratila v úvodním boulderingu. Ze čtyř boulderů zdolala pouze ten první, na kterém nezaváhala ani žádná z jejích sedmi soupeřek. Poté byla jednou ze dvou lezkyň, které nevyřešily druhý "problém", a následně neuspěla ani na zbylých dvou boulderech. Po úvodní části tak byla sedmá.

V druhé části Adamovská potvrdila, že lezení na obtížnost je její silnější disciplínou, a posunula se pořadím vzhůru. Při své cestě se zastavila dva chyty pod vrcholem, na který dosáhly tři soupeřky, a díky dílčímu čtvrtému místu se celkovým ziskem 129,5 bodu posunula na páté místo.

"Nedokázala jsem si to předtím představit, že skončím v kombinaci pátá v Evropě. Ještě před rokem byl pro mě bouldering taková strašná slabina. Vlastně i teď byl, já jsem ale strašně ráda, že poté, co se mi nedařilo podle mých představ, tak jsem se dokázala během půl hoďky dát do kupy. Byla jsem psychicky rozložená, jsem ráda, že jsem to zvládla a zabojovala na laně nejvíc, co jsem mohla," řekla novinářům.

Pozici nejlepší světové lezkyně potvrdila Garnbretová. Olympijská šampionka a vítězka obou předchozích mnichovských soutěží získala 199,9 bodu z 200 možných, jedinou ztrátu zaznamenala pokusem navíc v boulderingu. Stříbro získala její krajanka Mia Kramplová (180,9), bronz Rakušanka Jessica Pilzová (180,6).

Ve čtvrtek budou na mnichovském Königsplatzu bojovat o kombinační medaile muži s českým favoritem Adamem Ondrou.