Lezec Ondra je po koronaviru připraven zabojovat o medaili na ME

Mnichov - Sportovní lezec Adam Ondra je po koronaviru, kterým se nakazil po triumfu v červencovém závodě Světového poháru v Chamonix, připraven na mistrovství Evropy. Šampionát bude součástí multisportovní akce v Mnichově a lezecké soutěže začnou hned ve čtvrtek. Ondra vedle startů v obtížnosti a boulderingu plánuje také účast v novém formátu olympijské kombinace složené pouze z těchto dvou disciplín. Stejný plán má i česká ženská jednička Eliška Adamovská. V rychlosti bude závodit mimo jiné vicemistr světa z roku 2019 Jan Kříž, v nominaci je celkem dvanáct sportovců.

Dvanáctinásobnému medailistovi z MS Ondrovi nějakou dobu trvalo, než se dal po koronaviru dohromady. "V posledních dnech už se cítím poměrně dobře. Musím říct, že kdyby to mistrovství Evropy bylo o týden dříve, tak bych se možná rozhodl se ještě ze zdravotních důvodů neúčastnit, ale takhle pevně věřím, že jsem měl dost času se dostat do formy. Jedu s radostí, natěšeností a pocitem poměrně dobré formy," uvedl v nahrávce pro média.

Na Mnichov má dobré vzpomínky ze závodů SP v boulderingu. Mistrovství Evropy je pro něj vrcholem poolympijské sezony. Čeká ho náročný program, protože jednotlivá kola v boulderingu a obtížnosti jsou naplánovaná od čtvrtka do neděle bez pauzy. "Připravoval jsem se na to, abych to celé vydržel a abych měl formu hlavně na mou oblíbenou disciplínu, kterou je lezení na obtížnost," poznamenal Ondra.

Majitel šesti evropských medailí má znovu vysoké ambice. "Z mistrovství Evropy mám zatím jen jednu zlatou medaili z Edinburghu 2019. Je to velká motivace, abych zlaté medaile teď v Mnichově rozšířil," prohlásil.

Šanci bude mít i v novém formátu olympijské kombinace, která se chystá pro Paříž 2024. Evropský šampionát je její první ostrou zkouškou. "Otestují se i nová pravidla. Bude nový způsob, jak se ty dvě disciplíny budou sčítat. Bude to radikálně jiné oproti té trojkombinaci, kdy se bral jen součin umístění. Formát, který je připraven pro Mnichov, je poměrně složitý a uvidíme, jestli to bude fungovat," řekl Ondra. Novinkou bude mimo jiné přepočet umístění podle bodové tabulky a následné sčítání bodů pro postup do osmičlenného finále. Pravidla, která budou platit na ME, se ještě pro olympijské hry mohou změnit.

Stejný program jako Ondra by ráda absolvovala také Adamovská. "Cítím se dobře. Na lano (obtížnost) si hodně věřím. Na bouldery úplně nevím, u těch člověk nikdy neví. Chtěla bych se dostat do finále," uvedla. Finále ženské kombinace je naplánované na středu 17. srpna, mužská vyvrcholí o den později.

Česká nominace na ME ve sportovním lezení:

Muži: Adam Ondra (obtížnost, bouldering, kombinace), Martin Stráník, Šimon Potůček, Štěpán Potůček (všichni obtížnost), Jan Kříž, Petr Burian, Jan Šimůnek (všichni rychlost).

Ženy: Eliška Adamovská, Markéta Janošová, Michaela Smetanová (všechny obtížnost, bouldering, kombinace), Tereza Širůčková, Arina Jurčenko (obě obtížnost).