Lex Babiš platí beze změn, ÚS zamítl návrhy prezidenta i poslanců

Brno - Ústavní soud (ÚS) zamítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů přezdívané lex Babiš. Členové vlády tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Norma zároveň znemožňuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Zeman prostřednictvím svého mluvčího sdělil, že rozhodnutí ÚS respektuje. Verdikt respektuje také premiér Andrej Babiš, trvá ale na tom, že zákon o střetu zájmů se měnil, aby musel opustit politiku. ČTK sdělil, že se zákonu plně podřídil.

Podle většiny ústavních soudců zákon neodporuje ústavě a sleduje veřejný zájem na férovém vedení politické soutěže. "Ekonomická moc může přispět k získání moci politické, která potom může být zpětně synergicky využita k posílení moci ekonomické, například získáním veřejných zakázek nebo omezováním konkurence," stojí v nálezu.

V nálezu také zaznívá, že volby v demokratickém právním státě mají být řádně vedenou soutěží o důvěru voličů, nikoli o ovládnutí státu za účelem využití či dokonce zneužití jeho kapacit a zdrojů vítězem voleb. Stát není podnik, stojí výslovně v nálezu. Podle ÚS je povinností právního státu vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních zájmů.

ÚS také řekl, že zákon o střetu zájmů je dostatečně obecný, netýká se jen premiéra Andreje Babiše (ANO). Podobně jako premiéra limituje tisíce dalších veřejných funkcionářů.

Novela zákona vstoupila v platnost v roce 2017 i přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta. Podpořily ji tehdejší vládní strany ČSSD a KDU-ČSL spolu s většinou opozice. Zákon dopadl hlavně na tehdejšího ministra financí a nynějšího předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který poté vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Návrh na zrušení série sporných ustanovení podali k ÚS před třemi lety jednak prezident Zeman, jednak skupina poslanců, převážně z hnutí ANO. Soud obě řízení spojil do jednoho. Zeman pak délku řízení kritizoval.

Prezidentův návrh z února 2017 označoval kritizovaná ustanovení za nepřiměřená, případně rovnou neúčinná. Podle poslaneckého podnětu zákon nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv členů vlády a omezuje jejich právo podnikat, a to nepředvídatelně, během výkonu funkce. Poslanci kritizovali také údajně zmatečný legislativní proces a nepřiměřené, místy absurdní dopady právní úpravy. Zdůraznili i to, že sporná část zákona byla přijata kvůli konkrétnímu člověku - Babišovi. Postrádá tedy podle nich všeobecnost, důležitý rys právního předpisu.

Otázkou, jestli Babiš není nadále ve střetu zájmů, se zabývají i orgány Evropské unie. Konečnou zprávu týkající se dotací ze strukturálních fondů vyplácených Agrofertu poslala Evropská komise českým úřadům koncem listopadu 2019. Podle auditu Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů, protože nadále Agrofert ovládá. Babiš střet zájmů odmítá a kritizuje to, že komise podle něj interpretuje české právo.

Babiš rozhodnutí ÚS respektuje, trvá na tom, že dodržuje předpisy

Premiér Babiš respektuje dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, sdělil to ČTK. Předseda vlády ale trvá na tom, že novela předpisu vznikla kvůli němu, konkrétně kvůli tomu, aby ho další politické strany "vyštvaly" z politiky. Babiš uvedl, že se předpisu plně podřídil, když svou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů.

Babiš je přesvědčen o tom, že rozhodnutí soudu nemůže mít vliv na to, jak problematiku jeho možného střetu zájmů posoudí auditoři Evropské komise, kteří se otázkou zabývají. "Pokud vím, tak Ústavní soud posuzoval ústavnost lex Babiš, nikoliv otázku, zda jsem ve střetu zájmů či nikoliv, či jsem ho porušil nebo ne," sdělil premiér ČTK.

Opozice vítá rozhodnutí ÚS k zákonu o střetu zájmů

Opoziční strany vítají dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil platnost zákona o střetu zájmů. Předseda ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že Česko se může zbavit střetu zájmů premiéra Babiše jen tím, že bude poražen ve volbách. Piráti vyzvali české úřady k dodržování normy o střetu zájmů, podle Starostů a nezávislých (STAN) se potvrdilo, že není možné míchat politiku a byznys. Také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že politik by si měl vybrat, zda vykonávat vysokou funkci, nebo podnikat.

"Piráti již několikrát vyzvali české úřady, aby dodržovaly české a evropské předpisy ke střetu zájmů. Apeluji nyní snad již naposledy, aby se úřady řídily nejenom zákonem o střetu zájmů ve světle nálezu Ústavního soudu, ale i evropským finančním nařízením," uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. Rozhodnutí ÚS uvítal. "Nyní zbývá jen aby si pan premiér přestal vymýšlet a začal jej dodržovat," doplnil.

Předseda lidovců Jurečka uvedl, že novela o střetu zájmů není žádný "lex Babiš", jak se jí někdy přezdívá. "Zároveň Ústavní soud upozornil na právo EU dohlížet na národní úroveň v případě podezření na střet zájmů. Politik by si měl vybrat zda chce podnikat či dělat vysoce postavenou funkci. Věřím, že i EU dojde k brzkému závěru," uvedl na twitteru.

"Zeman spolu s některými poslanci chtěl pomoci svému spojenci Babišovi, a uvolnit mu ruce ve sporech s Evropskou unií. Dnes se jasně ukázalo, že míchat politiku a byznys není dobré, obzvlášť ve chvílích, kdy mohu své podnikání díky politice ovlivnit. Přesně to Andrej Babiš mohl dělat a dělá," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

"Nejtrapnější na tom je, že to vůbec bylo nutné psát do zákona. Až do příchodu Andreje Babiše respektovali všichni členové vlády nepsaný princip, že nemohou sami rozhodovat o dotacích a zakázkách pro sebe. Premiérovi je ale tahle samozřejmá zásada cizí," reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Každý má nezpochybnitelné právo podnikat i pobírat dotace, ale pouze za dozoru nezávislých úřadů. Proto je to neslučitelné s funkcí premiéra. Ať jste Andrej nebo Petr," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pro Agrofert se nic nemění, verdikt ÚS respektuje

Společnost Agrofert respektuje dnešní rozhodnutí Ústavního soudu. Mluvčí firmy Karel Hanzelka dnes ČTK sdělil, že premiér Babiš vyhověl zákonu už v roce 2017 a z aktuální situace pro holding neplyne žádná nová povinnost.

Hanzelka dnes sdělil, že Agrofert verdikt ÚS respektuje. "Nic se pro nás nemění. Náš někdejší akcionář pan Andrej Babiš přijal příslušná opatření dle zákona lex Babiš už v roce 2017. Pro nás z této situace nevyplývá žádná nová povinnost," uvedl Hanzelka.