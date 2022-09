Lewandowski věnoval hattrick proti Plzni manželce k narozeninám

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů FC Barcelona - Viktoria Plzeň, 7. září 2022. Zprava Robert Lewandowski z Barcelony se raduje z hattricku.

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů FC Barcelona - Viktoria Plzeň, 7. září 2022. Zprava Robert Lewandowski z Barcelony se raduje z hattricku. ČTK/AP/Joan Monfort

Barcelona - Barcelonský fotbalista Robert Lewandowski věnoval hattrick v 1. kole skupiny Ligy mistrů proti Plzni své manželce, která v den zápasu oslavila narozeniny a nechyběla v hledišti. Čtyřiatřicetiletý polský útočník byl nadšený, jak jemu i týmu vyšel první duel v prestižní klubové soutěži po letním příchodu z Bayernu Mnichov. Po vysokém vítězství 5:1 pochválil spoluhráče za přihrávky.

"Dnes má moje žena narozeniny, takže ty góly byly k narozeninám pro ni. To, že byla v den svých narozenin na stadionu, znamená hodně. Pro mě je to něco úžasného," citovala Lewandowského po zápase UEFA.

Bývalý útočník Dortmundu a Bayernu Mnichov v Lize mistrů jako první v historii zaznamenal hattrick za tři různé týmy. V "milionářské" soutěži se pošesté v jednom zápase trefil třikrát, vícekrát se to povedlo jen dalším hvězdám Cristianu Ronaldovi s Lionelem Messim.

"Cítím se úžasně. Je to Liga mistrů, což je něco speciálního. Je to úžasné, když hrajete první zápas na Camp Nou v této soutěži jako domácí hráč a nejen že dáte hattrick, ale jako tým nastřílíte pět branek. Pro tým i pro mě je to skvělé," pochvaloval si Lewandowski.

Plzeňského brankáře Jindřicha Staňka překonal dvěma střelami z hranice vápna k tyči a mezitím se na konci prvního poločasu prosadil zblízka hlavou. "Nejdůležitější je správně načasovat přihrávku. Tu jsem dnes dostal od tří spoluhráčů. Ale není důležité, kdo střílí góly. Hlavní jsou tři body a jdeme dál," řekl Lewandowski.

"Cítil jsem, že jsme měli celý zápas pod kontrolou. Od prvních minut jsme věděli, že vyhrajeme. Je pro nás důležité na úvod vyhrát a ukázat ten nejlepší výkon," prohlásil polský kanonýr.

Po přestupu do Barcelony se mu střelecky mimořádně daří, v součtu se španělskou ligou zaznamenal osm branek v pěti soutěžních zápasech. "Od začátku jsem věděl, že bude důležité správně se adaptovat hned od prvního zápasu. Lidé se ptají na góly, ale je důležité být ve správné pozici, pomoci svému týmu, protože moji spoluhráči mi hodně pomohli. Na hřišti i mimo něj," prohlásil Lewandowski.

Slova chvály pro něj měl i trenér Barcelony Xavi Hernádez. "Nikdy jsme o Robertovi nepochybovali kvůli jeho ceně nebo věku. Je to úžasný člověk, vítěz, týmový hráč. Je to o tom, jak funguje tým kolem něj, to je klíč k úspěchu," uvedl Xavi.

"Robert je naprosto nenasytný, co se týče střílení gólů a výher. Nevím, jestli je nejlepším střelcem v Evropě, ale pro nás je nejlepší. Dal hattrick, ale také pracoval pro tým. Presuje, přináší nám spousty řešení v útoku. Naprosto vyspělý hráč," dodal bývalý barcelonský záložník.