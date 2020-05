Letový provoz nad Českem se v dubnu propadl o 83,5 procenta

Praha - V dubnu se v českém vzdušném prostoru naplno projevila současná koronavirová krize. Kvůli omezení většiny leteckých linek dispečeři během měsíce odřídili 12.125 letů, což je meziročně o zhruba 83,5 procenta méně. Na twitteru to uvedlo Řízení letového provozu (ŘLP). V květnu se zatím provoz mírně zvyšuje.

Průměrný denní provoz v dubnu byl 217 leteckých pohybů. Téměř po celý měsíc byla pozastavena většina linek kvůli současné pandemii koronaviru. V květnu zatím díky obnovení některých linek zaznamenali velmi mírné posílení provozu. Průměrný počet letů byl v prvních deseti květnových dnech 249. Situace by se spolu s obnovováním dalších linek měla postupně zlepšovat.

Omezování letového provozu začalo už v předchozích měsících. V březnu byl meziroční propad letového provozu o 47,7 procenta, dispečeři odřídili 35.312 letů. Právě v březnu začalo postupné rušení většiny linek, oslabení provozu tak nastalo zejména během druhé poloviny měsíce. V únoru dispečeři zaznamenali 52.848 letů. To byl meziroční úbytek o 8,2 procenta. V lednu dispečeři řídili 57.187 letů, meziročně o 6,7 procenta méně. V těchto měsících byly omezovány lety zejména do Číny, od začátku března se začaly omezovat i lety nad Evropou a mezikontinentální spoje.

V květnu začali někteří dopravci postupně obnovovat některé linky, zatím ale v omezeném rozsahu. Například na pražském letišti byly dosud obnoveny dvě dříve přerušené pravidelné linky, a to do Amsterdamu a Düsseldorfu. Další by měly následovat v příštích týdnech.

ŘLP kvůli krizi očekává letos ztrátu až 1,2 miliardy korun, loni mělo zisk 238 milionů korun. Podnik nejspíš bude žádat stát, který je jeho zřizovatelem, o půjčku.

Srovnání letů od ledna do dubna:

Počet letů Nárůst/pokles provozu Měsíc 2019 2020 2020/2019 % leden 61.304 57 187 -6,72 únor 57.571 52 848 -8,20 březen 67.461 35.312 -47,66 duben 73.331 12.125 -83,47

zdroj: ŘLP