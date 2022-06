Brno - Letošním zmrazením soudcovských platů se začal zabývat Ústavní soud (ÚS). Z Okresního soudu v Ústí nad Labem obdržel návrh na zrušení sporné části zákona o platu představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců, a to ve znění letošní novely motivované úsporou prostředků ze státního rozpočtu. Návrh podaný v květnu je ode dneška dostupný na webu ÚS. Jako soudce zpravodaj se jím zabývá Jiří Zemánek, rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců, délku řízení nelze předjímat.

Výše platu politiků, soudců a státních zástupců se odvozuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Novela je od února opět snížila. U soudců klesla ze 106.986 korun na 100.872 korun. Vláda očekávala, že díky tomu ušetří 600 milionů korun.

Řada kritiků od počátku považovala zmrazení za protiústavní, zejména s odkazem na judikaturu ÚS, který opakovaně formuloval názor, že materiální zabezpečení patří ke garancím soudcovské nezávislosti. Proto prý vláda nemůže s platy soudců zacházet zcela volně a dle aktuálních rozpočtových potřeb. Na druhou stranu, některé zásahy do platů soud uznal jako možné a důvodné, například po ničivých povodních.

Po letošním zmrazení podal jeden ze soudců ústeckého krajského soudu žalobu k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem. Domáhá se dorovnání platu za únor 2022. Jde o 10.500 korun plus 300 korun jako rozdíl v náhradě výdajů. Nebýt novely a snížení základny, činil by jeho plat 185.100 korun plus 5900 korun jako náhrada nákladů. Po novelizaci bere 174.600 korun plus 5600 korun jako náhradu nákladů.

Okresní soud řízení o žalobě přerušil a obrátil se na ústavní soudce. Dospěl k závěru, že novela může být v rozporu s ústavním pořádkem, a to z několika důvodů. Nebyly prý splněny podmínky pro schválení ve stavu legislativní nouze, politici zákon neprojednali se zástupci justice, důvodová zpráva je nedostatečná a zmrazení platů se dotklo soudců, zatímco některých skupin státních zaměstnanců nikoliv - ti naopak dostali přidáno.

Pokud by ÚS návrhu na zrušení novely alespoň v části týkající se základny soudcovských platů vyhověl, stát by musel soudcům rozdíl vyplatit zpětně.

Zástupci justice začátkem roku avizovali, že novelu, která jim zmrazila platy, zřejmě napadnou u ÚS. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra vyzval všechny soudce, aby se hlasitě ozvali. Po ruské invazi na Ukrajinu naopak na soudce apeloval, aby nyní žaloby nepodávali.