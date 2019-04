Praha - Letošní výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) se proti původně schváleným plánům zvýší o 750 milionů na 3,48 miliardy korun. Vládní návrh dnes schválila Sněmovna. Na dotace obcím pro výstavbu nájemních sociálních bytů půjde 650 milionů korun. Dvojnásobně na 200 milionů korun se zvýší objem peněz na dotace obcím pro obnovu veřejných prostranství.

Navýšení pokryje fond z vlastních zdrojů bez nároku na státní rozpočet. Plánované příjmy fondu zůstanou v původní výši 779 milionů korun.

Spuštění dotačně-úvěrového programu na pořízení sociálních a dostupných nájemních bytů se podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) plánuje na konci dubna. Příslušné nařízení už vláda schválila. Celkem půjde o miliardu korun, z nichž 650 milionů bude určeno na nenávratné dotace obcím na sociální byty a 350 milionů korun na nízkoúročené úvěry na dostupné byty.

Letos budou finanční nároky programu pokryty ze zdrojů SFRB, v následujících letech se bude financování programu řešit formou dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Největší část příjmů fondu letos tvoří splátky z poskytnutých úvěrů ve výši 691 milionů korun, dalších 87 milionů korun přijde z vybraných úroků a poplatků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by měly pokrýt finanční zůstatky fondu.

Začátkem února schválila novelu zákona, podle níž by měl SFRB k nynějším aktivitám přidat například udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů nebo cestovní ruch. Měl by se také přejmenovat na Státní fond podpory investic (SFPI). Státní fond rozvoje bydlení doposud poskytuje peníze určené na podporu bydlení. Jeho současným hlavním úkolem je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů.