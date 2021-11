Letošní říjen byl v pražském Klementinu nejchladnější za posledních pět let

Praha - Letošní říjen byl podle měření pražského Klementina nejchladnější za posledních pět let, chladnější říjen byl naposledy v roce 2016. Průměrná měsíční teplota v letošním říjnu byla v Praze-Klementinu 11 stupňů Celsia. Za 247 let, kdy se počasí na této nejstarší meteorologické stanici v Česku nepřetržitě sleduje, se letošní říjen umístil na 57. až 59. místě. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Letošní říjen v Klementinu by se podle meteorologů těsně vešel mezi 25 procent nejteplejších říjnů za toto období. "Bez zajímavosti však není ani to, že současně jde o nejchladnější říjen za posledních pět let," uvedl ČHMÚ. Nejvyšší průměrnou denní teplotu naměřili meteorologové 20. října, a to 17,9 stupně Celsia, naopak nejnižší průměrná denní teplota, 6,1 stupňů Celsia, byla naměřena 25. října.

Nejteplejší říjen od roku 1775 byl v roce 1795 s průměrnou měsíční teplotou 13,8 stupně Celsia, následuje říjen 2001 s průměrnou teplotou o desetinu stupně nižší a na třetím místě byl říjen 1811 s průměrnou teplotou 13,6 stupně Celsia. Naopak nejchladnější říjen od roku 1775 byl v roce 1905 s průměrnou měsíční teplotou 5,6 stupně Celsia, na druhém místě byl říjen 1786 s průměrnou teplotou 5,7 stupně a na třetím říjen 1881 s průměrnou teplotou 5,9 stupně Celsia.

Letošní říjen byl v celém Česku podle meteorologů sušší a slunečnější než obvykle. Slunečního svitu bylo zhruba o polovinu déle, než bývá v říjnu běžné. Na teplotách se ale slunečné počasí výrazněji neprojevilo. Průměrná měsíční teplota v celém Česku byla 8,5 stupně Celsia, což podle ČHMÚ přesně odpovídá dlouhodobému průměru pro tuto část roku.