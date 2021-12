Letošní podzim patřil v Klementinu mezi nejteplejší za 247 let

Praha - Letošní meteorologický podzim se v pražském Klementinu zařadil mezi deset procent nejteplejších podzimů za 247 let, kdy se počasí na této nejstarší české meteorologické stanici sleduje. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu byla 11,6 stupně Celsia, to je o 1,8 stupně více, než je dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Na webu o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Samotný listopad byl letos s 6,3 stupně Celsia teplotně průměrný.

"Letošní podzim se svojí průměrnou teplotou zařadil na 14. až 16. místo z 247 dosavadních podzimů od roku 1775, a tak se pohodlně vešel mezi deset procent nejteplejších podzimů za 247 let. Jen asi pět procent podzimů bylo teplejších než letošní," uvedli meteorologové.

Nejteplejší podzim, který dosud v Klementinu zaznamenali, byl v roce 2006 s průměrnou teplotou 13,2 stupně. Nejchladnější podzim naměřili v roce 1786 s průměrnou teplotou 5,8 stupně Celsia.

Letos v listopadu dosáhla průměrná měsíční teplota v Klementinu 6,3 stupně. Odchylka od takzvaného normálu let 1981 až 2010 byla 0,9 stupně a oproti dlouhodobému průměru 1775-2014 byla o 1,9 stupně vyšší. Letošní listopad se tak umístil na 42. až 44. místě z 247 dosavadních listopadů od roku 1775. Patří tak mezi 20 procent nejteplejších listopadů za dobu měření.

Nejteplejší listopad od roku 1775 byl naměřen v roce 2015 s průměrnou teplotou 8,7 stupně, naopak nejchladnější počasí od roku 1775 panovalo tento měsíc v roce 1858 s průměrnou teplotou minus tři stupně.

Nejvyšší průměrná denní teplota v předposledním měsíci letošního roku byla naměřena 20. listopadu, a to 10,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl v Klementinu 28. listopad, rovné dva stupně.

Meteorologický podzim trvá od září do listopadu, ten astronomický od podzimní rovnodennosti koncem září do zimního slunovratu, který letos připadá na 21. prosince.