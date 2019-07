Letošní počasí hroznům prospívá, vinobraní začne až v září

Brno - Letošní průběh počasí hroznům ve vinohradech na jižní Moravě prospívá, extrémně časnou sklizeň jako v loňském roce vinaři neočekávají. ČTK to zjistila v anketě mezi vinaři a vinohradníky.

"Z pohledu dlouhodobého průměru je počasí velmi příznivé. Vinobraní tak pravděpodobně začne, jak bylo dlouhá léta obvyklé, až v září. V srpnu se začínalo sklízet až v posledních několika letech," uvedl David Šťastný z Vinných sklepů Valtice.

Zásadní byl podle vinařů dostatek vláhy v květnu, suchý a teplý červen hroznům nijak neuškodil. "Místně sice byly problémy s kroupami, ale žádné plošné škody kroupy nenapáchaly," konstatoval výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.

Vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Josef Svoboda předpokládá, že ranější odrůdy se začnou sklízet v prvním zářijovém týdnu. "Na rostlinách je dostatečný počet hroznů, prozatím to vypadá, že by mohla být letošní úroda z hlediska množství povedená. O kvalitě a hmotnosti hroznů ale rozhodnou až další měsíce. Aby byla sklizeň dobrá, potřebovali bychom dostatek srážek, ale zároveň také, aby se vinohradům vyhnuly přívalové deště a kroupy," poznamenal Svoboda.

V loňském extrémně teplém a suchém roce dozrávaly hrozny o několik týdnů dříve, než je dlouhodobý průměr. První hrozny na burčák sklízeli někteří už na konci července, hlavní odrůdy pak v druhé polovině srpna.

Letošní počasí je příznivější i pro kvalitu hroznů, kterým loni často chyběla kyselina. "Zatím nebylo na jižní Moravě příliš mnoho tropických nocí. Hroznům prospívá, když jsou noci chladnější," řekl Šťastný.

Pěstitelé révy vinné se letos nemusí potýkat ani s vážnějšími chorobami keřů. Výjimku tvoří houbové onemocnění ESCA, které napadá kmen révy vinné. "Výskyt sice není masivní, ale nikdo neví, co s tím dělat. Původně se předpokládalo, že by to mohlo být stresem rostlin z extrémního počasí, ale letos je rok optimální a ESCA se objevuje znovu," uvedl manažer vinohradů vinařství Sonberk Roman Slouk.

Podle Martina Půčka ze Svazu vinařů postihuje ESCA jedno až dvě procenta keřů. "Týká se to hlavně starších keřů a nelze tuto nemoc ošetřit. Lze jen odstranit napadené dřevo a dezinfikovat nástroje, které s ním přišly do styku. U nás zatím není situace tak vážná jako v jižních zemích," řekl výkonný ředitel svazu.