Letošní léto bylo v Klementinu páté nejteplejší od roku 1775

Praha - Letošní léto v pražském Klementinu se stalo pátým nejteplejším od roku 1775, odkdy se počasí na této nejstarší stanici v Česku nepřetržitě sleduje. Průměrná teplota od začátku června do konce srpna dosáhla 22,2 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu. Dnes začal meteorologický podzim, který potrvá do konce listopadu.

Průměrná teplota letošního léta v Klementinu byla o 1,5 stupně vyšší než meteorology používaný normál založený na údajích z let 1991-2020. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 činila plus 3,2 stupně Celsia.

"Toto léto se svojí průměrnou teplotou zařadilo na páté místo mezi 248 dosavadních letních sezon od roku 1775, takže patří mezi dvě procenta nejteplejších letních sezon za toto období," uvedli meteorologové.

Všech pět nejteplejších letních sezon naměřili v Klementinu v tomto tisíciletí. Nejteplejší léto od roku 1775 bylo v roce 2019 s průměrnou teplotou 22,9 stupně, následují roky 2018, 2003, 2015 a 2022. Až za letošním létem figuruje na šestém místě léto 1834 s průměrnou teplotou 22,1 stupně Celsia. Naopak nejchladnější léto od roku 1775 bylo v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,4 stupně.

Letošní červen s průměrnou teplotou 22,3 stupně Celsia se stal pátým nejteplejším za posledních 248 let. Červenec byl o něco chladnější, měsíční teplota činila v průměru rovných 22 stupňů, přesto se vešel mezi deset procent nejteplejších červenců za dosavadní měření. V srpnu naměřili v Klementinu průměrnou teplotu stejnou jako v červnu, tedy 22,3 stupně. Srpen 2022 se umístil na osmém místě historické tabulky.

V Klementinu ležícím v historickém centru Prahy se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ačkoliv měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřících přístrojů v rámci areálu nebo poloha v samém středu města, představují podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.