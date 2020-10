Letošní Czech Space Week proběhne online

Letošní třetí ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week se kvůli aktuální situaci způsobenou pandemií koronaviru uskuteční v on-line podobě. Festival věnovaný kosmickým technologiím, kosmickému vzdělání i byznysu, který připravuje ministerstvo dopravy a agentura CzechInvest společně s dalšími partnery, potrvá od 6. do 14. listopadu 2020 a nabídne bohatý program pro všechny fanoušky vesmíru. Týden plný přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání oslaví vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznámí návštěvníky s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy.

Kosmické technologie ovlivňují a řídí běžný život nás všech více, než si mnohdy uvědomujeme. Díky družicím vybíráme peníze z bankomatu, používáme navigaci anebo komunikujeme s lidmi z opačného konce světa. S tím, jak stoupá potenciál kosmického průmyslu a vědy, roste i postavení České republiky ve světě. Seznámit širokou veřejnost s úspěchy Česka ve vesmíru, ale i vysvětlit důležitost a přínos kosmického průmyslu pro naši zemi chce festival Czech Space Week, který se letos uskuteční poprvé v online podobě.

„I v této jiné formě se držíme našeho hlavního cíle, s nímž jsme festival před třemi roky s ministerstvem dopravy zakládali. Širokou veřejnost chceme informovat o přínosu kosmických aktivit pro naši zemi a ukázat tak, že investice plynoucí do tohoto průmyslového odvětví se ve výsledku České republice mnohonásobně vrátí,” říká Tereza Kubicová z agentury CzechInvest, která zároveň předsedá Řídícímu výboru ESA BIC Prague.

Fanoušci vesmíru, ale i firmy a výzkumná pracoviště se mohou na většinu akcí těšit už teď na podzim, kdy organizátoři chystají zajímavé přednášky, panelové diskuze vědců a virtuální setkání firem. Na jaře se uskuteční tradiční Český kosmický průmyslový den a konference, která připadá na oslavu pěti let existence kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.

Práce v kosmickém průmyslu otevírá České republice nové dveře

„Česká republika je součástí Evropské kosmické agentury (ESA) od roku 2008 a od té doby se do jejích programů zapojilo přes 60 českých firem. Díky členství v ESA se nám v České republice podařilo vyvinout jedinečné technologie, přilákat zahraniční investice a přesvědčit zahraniční firmy o rozšíření výroby i u nás,” říká ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit Ministerstva dopravy Václav Kobera.

Nad rámec toho v tuzemsku funguje podnikatelský inkubátor ESA BIC, do kterého se za více než čtyři roky zapojilo už dvacet devět progresivních startupů. Ty ve svých komerčních produktech či službách využívají kosmické technologie nebo systémy. Ve skutečnosti by takových firem ale mohlo být mnohem více, neboť řada z nich neví, jaké možnosti a podnikatelský potenciál se v tomto průmyslovém odvětví skrývá. Své uplatnění najde v kosmickém průmyslu například energetika, nanotechnologie anebo strojírenství.

Tomuto tématu se bude festival Czech Space Week věnovat v několika panelových diskuzích. Posluchači se mohou těšit také na diskuze o spolupráci firem a vědců v oblasti kosmických aktivit nebo o družicích a jejich užitku pro planetu Zemi. Vzájemná komunikace firem proběhne prostřednictvím Česko-britského průmyslového dne, který nabídne firmám a vědeckým pracovištím z obou států příležitost navázat spolupráci v kosmické oblasti. Pro firmy bude připraven také blok Gate2Space, ve kterém se dozví o možnostech zapojení do programů Evropské kosmické agentury.

České firmy se mohou pyšnit například účastí na mezinárodních misích HERA, PLATO, Solar Orbiter nebo LISA. O těchto úspěších budou na festivalu přednášet vědci z Akademie věd České republiky. Vystoupí například Jiří Svoboda, Ivana Kolmašová, Petr Brož a další.

Festival nabídne program pro studenty i děti

I přesto, že poptávka zahraničních kosmických firem po pracovní síle v České republice stoupá, dostatek kvalifikovaných pozic u nás zatím není. I to se snaží festival Czech Space Week změnit a zaujmout svým programem studenty, kteří se rozhodují, na jakou vysokou školu půjdou, jakému oboru se chtějí věnovat anebo jakou mají zvolit profilaci. Organizátoři akce pro ně připravili panelové diskuze, na kterých vystoupí mladí lidé, kteří pracují ve výzkumu, založili startup, absolvovali stáž v ESA nebo se vydali do českých kosmických firem.

Ukázat, že ve vesmírném sektoru mohou pracovat i ženy, pak chce akce s názvem Space for Women. Své příběhy a životní zkušenosti budou sdílet vědkyně působící v Čechách i zahraničí, ale i ženy pracující v ESA. „Chceme ženám, které se rozhodují, co půjdou dělat, otevřít dveře a ukázat jim, jak ohromný přesah mají vesmírné technologie do řady jiných zaměstnání, jako je třeba marketing nebo právo,” zdůraznila Kubicová.

Zaujmout kosmickými aktivitami chtějí organizátoři i děti, pro které mají nachystaný speciální program. Ten má za cíl děti zábavnou a interaktivní formou seznámit s tajemstvím a záhadami vesmíru. Dozví se informace o naší sluneční soustavě a poznají i zákonitosti programování mikropočítačů na Mezinárodní vesmírné stanici. Učit se budou o exoplanetách a kometách.

Více informací najdete na www.czechspaceweek.com.

Ministerstvo dopravy je zodpovědné za koordinaci kosmických aktivit ČR, zajištění členství ČR v ESA a většině programů EU a za spolupráci s Agenturou pro evropský globální družicový navigační systém (GSA). Kosmické aktivity jsou realizovány na základě vládou schváleného Národního kosmického plánu 2020-2025, jehož cílem je zajištění konkurenceschopnosti českého průmyslu a akademické sféry a maximalizace návratnosti veřejných investic do kosmických aktivit a souvisejících oblastí. Národní kosmický plán 2020-2025 také zajišťuje investice do kosmických aktivit ČR, které jsou realizovány prostřednictvím ESA v objemu 1,53 miliardy korun ročně. Více informací naleznete na www.czechspaceportal.cz. Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.