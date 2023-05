Letošní Colours of Ostrava budou dosud nejdražší a s nejrozsáhlejším programem

Ředitelka Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová na tiskové konferenci, 18. května 2023, Praha.

Ředitelka Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová na tiskové konferenci, 18. května 2023, Praha. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - S rozpočtem kolem 200 milionů korun bude letošní ročník festivalu Colours of Ostrava nejdražší za 20 let existence akce. Návštěvníkům zároveň nabídne dosud nejrozsáhlejší program. V industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic vystoupí od 19. do 22. července téměř 70 zahraničních kapel a přes 40 domácích interpretů. Novináře o tom dnes na tiskové konferenci v Praze informovala ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Do Ostravy letos přijedou umělci z 30 zemí. "Za 20 let se Colours of Ostrava vypracoval na respektovanou událost. Nejsme pouze středoevropský festival, všude, kam se pohneme, cítíme velkou prestiž. Z toho pramení velká odpovědnost přinášet kvalitní program," řekla ČTK Holušová.

Letošní ročník Colours of Ostrava je podle organizátorů nejdražší za dobu existence festivalu, do kterého loni vstoupila investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Letošní rozpočet akce činí přibližně 200 milionů korun. "Honoráře kapel, lidské zdroje nebo energie, všechno šlo nahoru o desítky procent," uvedla Holušová.

Letos poprvé bude možné na všech místech ve festivalovém areálu platit běžnými platebními kartami, chytrými telefony či hodinkami. Nepůjde tak o uzavřený systém využívající čip na ruce s nahranými penězi, který je na festivalech běžný.

Dramaturgie festivalu připravila množství žánrů od world music, rocku, popu, elektroniky, neoklasiky, punku, jazzu, hip hopu až například po soul. Hlavní hvězdou festivalu bude americká kapela OneRepublic z USA. Vystoupí také Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, Macklemore, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další.

Poprvé v České republice na Colours of Ostrava vystoupí s devatenáctičlennou sestavou hudebníků a tanečníků nigerijský zpěvák Burna Boy, globální velvyslanec africké hudby, držitel Grammy a mnoha nominací.

Z českých interpretů vystoupí například Ewa Farna, pro kterou to bude největší festivalový koncert letošní sezony s 18 hudebníky na scéně, dále Ben Cristovao s unikátní pódiovou výpravou, kapely Monkey Business, Zrní a Vypsaná fixa nebo zpěváci Lenka Dusilová a Vlasta Redl. Jako součást divadelního programu festivalu Colours of Ostrava uvedou Městská divadla pražská muzikál Lazarus Davida Bowieho s Igorem Orozovičem v hlavní roli.

Společně s festivalem se uskuteční také šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na 11 scénách vystoupí přes 200 řečníků z celého světa a mnoha oborů - z vědy, politiky, kultury, obchodu i společenského života. K hlavním hvězdám patří přední britský odborník na spánek a autor bestselleru Proč spíme Matthew Walker nebo provokativní americko-izraelský spisovatel Tuvia Tenenbom.