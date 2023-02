Letos si fotovoltaiku či čerpadlo pořídí až 200.000 lidí, svazy připravily rady

Praha - V letošním roce si podle odhadů pořídí v Česku fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo až 200.000 nových zákazníků. To by opět překonalo loňská rekordní čísla. S tím ovšem mohou přibývat potíže způsobené například nekvalitní instalací. Spotřebitelské svazy proto vydaly rady pro uživatele, které by měly omezit riziko případných problémů. Informovala o tom Komora obnovitelných zdrojů energie. V Česku bylo loni podle ní zprovozněno přes 33.000 nových fotovoltaik a více než 50.000 tepelných čerpadel. V obou případech šlo násobný nárůst oproti roku 2021.

"Jsme patrně na počátku dalšího rekordního roku. Letos si novou fotovoltaiku a tepelné čerpadlo pořídí 100.000 až 200.000 nových zákazníků. Aby si domácnosti, firmy a obce dokázaly správně vybrat a byly spokojeny, připravili jsme pro ně, jak věřím, velmi praktické návody. Desatera a manuály pro přípravu dalších obnovitelných zdrojů už chystáme," řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Desatera, která připravily Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT), mají podle komory poskytnout spotřebitelům praktické rady, jak postupovat při výběru kvalitního tepelného čerpadla a fotovoltaiky a jak poznat spolehlivou instalační firmu.

Doporučení se věnují například postupu při výběru typu technologie, velikosti instalace nebo instalační firmy. Spotřebitelé podle komory dostanou také návod, jak poptat dodavatele či jak postupovat při samotné realizaci. Desatera jsou zveřejněna na webech ministerstva průmyslu a obchodu a dotačního programu Nová zelená úsporám.

Na riziko neodborných instalací fotovoltaických zařízení v souvislosti s prudkým nárůstem zájmu o jejich pořízení už v minulých týdnech upozornila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Podle ní se v poslední době rozšířilo používání nekvalitních nebo nesprávných komponentů, které mohou vést k řadě problémů včetně požárů. Odborníci také varují před nespolehlivými firmami nebo před nevhodným výběrem technologií.