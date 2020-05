Letos poprvé vyplula na Baťově kanále loď Morava, ale s omezením

Výletní loď Morava poprvé vyplula 9. května 2020 z Napajedel na turisty vyhledávaném Baťově kanále na Zlínsku. Začátek sezony je letos kvůli epidemii koronaviru nezvyklý, proti předchozím letům je posunutý o týden. Do odvolání také platí mimořádný jízdní řád. Loď zatím nabízí svezení mezi Spytihněví, Napajedly a Otrokovicemi.

Výletní loď Morava poprvé vyplula 9. května 2020 z Napajedel na turisty vyhledávaném Baťově kanále na Zlínsku. Začátek sezony je letos kvůli epidemii koronaviru nezvyklý, proti předchozím letům je posunutý o týden. Do odvolání také platí mimořádný jízdní řád. Loď zatím nabízí svezení mezi Spytihněví, Napajedly a Otrokovicemi. ČTK/Glück Dalibor

Napajedla (Zlínsko) - Letos poprvé vyplula na turisty vyhledávaném Baťově kanále výletní loď Morava. Začátek sezony je však v letošním roce kvůli epidemii koronaviru nezvyklý, proti předchozím letům je posunutý o týden. Do odvolání také platí mimořádný jízdní řád, řekla dnes ČTK kapitánka Adéla Hampalová. Loď zatím nabízí svezení mezi Spytihněví, Napajedly a Otrokovicemi na Zlínsku.

Fotogalerie

"Začátek letošní sezony je jiný než obvykle. Běžně začíná 1. května, letos je to o týden později. Lidé musí mít roušky, máme zde dezinfekci, rukavice pro posádku, po každé plavbě vydezinfikujeme loď," uvedla kapitánka. Loď zatím vyplouvá až do odvolání v pátek, sobotu a neděli. Na loď o kapacitě 60 lidí zatím může jen deset pasažérů.

Zájem lidí je zatím podle kapitánky vzhledem k postupnému uvolňování opatření menší. V předchozích letech byla loď v květnu a červnu vytížená zejména kvůli školním výletům, návštěvám důchodců a objednaným zájezdům, zájem býval zejména o čtyřhodinovou plavbu spojenou s návštěvou napajedelského hřebčína. "Nyní jsou děti doma, žádné školní výlety nejsou, senioři jsou ohrožená skupina, objednávky jsou zrušené," uvedla Hampalová. Loď běžně v květnu a červnu přepravila každý měsíc asi 900 lidí, o prázdninových měsících jich bylo ještě více.

"Doufáme, však, že jak bude pokračovat rozvolňování, tak by to snad už v červnu mohlo být v normálních kolejích," uvedla kapitánka, podle které se bude reagovat na další uvolňování opatření ze strany vlády. Sezona běžně končí na konci září, letos by měla být o dva týdny prodloužena, zdymadla na kanále budou také již od půlky května více v provozu než obvykle. Společnost Hamboot má na kanále ještě druhou výletní loď, ta však zatím v provozu není.