Letohrádek Mitrovských vystavuje betlémy i retro dárky

Brno - Podobu vánočních oslav v minulém století i šest desítek betlémů různého stáří vystavuje od dnešního rána brněnský Letohrádek Mitrovských. Autoři ponechali v expozici i části výstavy o skřítcích a trpaslících, která byla před uzavřením kvůli koronaviru přístupná jen tři týdny.

"Vzhledem k tomu, že adventní, vánoční a betlémové výstavy pořádáme už 13 let, máme za tu dobu rozsáhlou vlastní sbírku betlémů. Část jsme zakoupili, řadu jich ale lidé věnovali," uvedl nájemce letohrádku a jeden z kurátorů výstavy Petr Lukas.

Výstavu autoři připravili ve spolupráci s Retro muzeem Brno, které má rozsáhlou sbírkou předmětů z běžného života minulého století.

"Největší ze čtyř sálů jsme proto věnovali retro Vánocům. Lidé si mohou prohlédnout kopii retrobytu přibližně ze 70. let se slavnostně oblečenou rodinou, která se chystá rozbalovat dárky u stromečku. Dárky jsou zabalené v dobovém balicím papíře, k vidění je i řada hraček už 'rozbalených', ale v původních krabicích," uvedl Lukas.

Zajímavostí je v tomto sále pohyblivý betlém ze stavebnice Lego. Výstavu doplňují i dvě desítky nazdobených stromečků, na něž kurátoři využili ozdoby z období první republiky. "I některým vystaveným betlémům je více než 100 let a předměty z této doby lze najít i v části expozice skřítků a trpaslíků," dodal Lukas.

Výstavou mohou procházet lidé samostatně, v jednom sále ale může být pohromadě maximálně deset návštěvníků. Platí tradiční hygienická opatření, jako jsou roušky a dezinfekce rukou.

Letohrádek Mitrovských vánoční výstavu otevírá o tomto a příštím víkendu a poté denně kromě pondělí. Otevřeno bude i na Štědrý den a 26. prosince a poté opět kromě pondělků až do 30. prosince a v novém roce od středy do neděle až do 17. ledna.