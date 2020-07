Letohrad chce letos dokončit opravu barokní kaple

Letohrad (Orlickoústecko) - Letohrad chce letos dokončit opravu exteriérů barokní kaple svatého Jana Nepomuckého s ambity. Pětiboký objekt připomíná zmenšenou kopii areálu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Vnitřní prostory budou muset na úplnou obnovu ještě počkat, řekl ČTK místostarosta Martin Hatka (Sdružení pro Letohradsko).

"Opravené jsou ambity, dlažby, střechy, nová je fasáda kaple. Letos se ještě budou dělat sokl a fasáda kolem ambitů," uvedl Hatka.

Kaple je zatím přístupná jen výjimečně. Letohrad plánuje, že by z ní vytvořil památník barokních poutí. Zatím však hledá zdroje, z nichž by vše zaplatil. Na vestavbu sociálního zázemí či kavárny pro turisty a parkoviště dotace ministerstva kultury nelze využít.

Památník by fungoval celoročně. V ambitech by mohl představit kopie barokních soch i filmový dokument a poukázat na fenomén barokních poutí v českých zemích. S římskokatolickou farností již Letohrad podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu areálu na město, aby mohl do objektů dál investovat.

Kaple na výšině zvané Kopeček pochází z první poloviny 18. století. Kdo ji navrhl, se v písemných pramenech nedochovalo. S ambity má pětiúhelníkový půdorys podle pěti hvězd ve svatozáři Jana Nepomuckého. Ambity završují cibulovité věžičky se zvonky. Z bohaté stropní výmalby se dochovalo jen torzo. Křížovou cestu v ambitech namaloval ve druhé polovině 19. století Dominik Umlauf. Areál je od roku 1958 kulturní památkou.