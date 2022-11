Letnímu kinu v Ústí chybí moderní technika, hluk by mohla vyřešit sluchátka

Ústí nad Labem - Letnímu kinu v Ústí nad Labem chybí moderní promítací technika i ozvučení. Kulturní středisko, pod které kino spadá, trápí také okolní zástavba. Do budoucna by tak mohli diváci ke vstupence dostat bezdrátová sluchátka, aby byl dodržen noční klid. ČTK to řekl vedoucí oddělení programu a propagace Jan Vítek. Kdy se v kině bude opět promítat, zatím podle něj není s ohledem na vysoké investice jasné.

"Letní kino nefunguje jako letní kino, což je takový paradox situace, která se stala ve chvíli, kdy se začaly filmy distribuovat jako digitalizované, tedy ne na filmových pásech," uvedl Vítek k současnému stavu letního kina, které se nachází nedaleko centra města. V areálu se však konají různé akce, populární bývají koncerty známých interpretů nebo festival Labské léto a další. "Technologie, která tam byla, už byla zastaralá a nepoužitelná a přestalo se promítat," doplnil Vítek.

V uplynulých 20 letech prošel areál několika opravami. Obnovilo se například hlediště a částečně se upravilo také pódium se zázemím. "Nicméně máme velké technologické mezery. Nejedná se pouze o kino, jde i o další objekty," řekl Vítek. Podle něj by nové promítací zařízení stálo několik milionů korun, v ideálním případě by se také muselo pořídit ozvučení. "Je naším dlouhodobým cílem znovu promítat filmy a mít nějakou relativně pravidelnou promítací dobu, třeba dva filmy v týdnu," nastínil Vítek představu vedení Kulturního střediska.

Chybějící technologie není jediným problémem. V letním kině už několik let není ani plátno, které supluje promítací plocha z prken. "Dá se na tom promítat, ale nebyl by to velký zážitek a s tím jsou spojené další investice," podotkl vedoucí. S provozem kina je také spojený hluk, který vadí lidem, kteří bydlí v okolí. "Teď řešíme možnost bluetooth sluchátek. Dokážeme si představit, že návštěvník přijde, koupí si vstupenku a za nějakou zálohu si půjčí bezdrátová sluchátka, ve kterých uslyší zvuk filmu a promítání bude vlastně němé," popsal Vítek. Podobně funguje venkovní promítání u Veletržního paláce v Praze, dodal.

Areál Letního kina je volně přístupný po celý den. Někteří skrz něj procházejí ze Skřivánku do centra města nebo tam venčí psy. Volně přístupné hlediště využívají ale i lidé bez domova nebo skupiny mladých lidí, kteří tam popíjejí alkohol.