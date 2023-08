Letní filmová škola v Uherském Hradišti se letos věnuje i brazilskému filmu

Uherské Hradiště - Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti se letos v sekci Terra festivalis věnuje brazilské kinematografii. V programu přehlídky figuruje osm snímků z Brazílie, které se promítají na současných světových festivalech. Témata, kterým se filmy věnují, jsou různorodá, řekl ČTK programový ředitel LFŠ Jan Jílek. Její 49. ročník začal v pátek 28. července, potrvá do čtvrtka 3. srpna.

Dnes odpoledne mohli návštěvníci festivalu vidět tragikomedii Mars jedna, která byla brazilským reprezentantem na loňských Oscarech. "Film režiséra Gabriela Martinse vznikal dost komplikovaně a dlouho. Od roku 2014 do roku 2022, kdy nakonec vyšel, se Brazílie hodně proměnila. Od prezidentky Dilmy Rousseffové, která byla svržena pučem, až po vítězství Jaira Bolsonara v prezidentských volbách 2018," uvedl Jílek.

Realistický příběh ze současnosti vypráví o čtyřčlenné rodině, která žije na okraji velkoměsta. "Symbolicky začíná ve chvíli, kdy malý chlapec David se dívá dalekohledem do hvězd, jakoby za svět, za Brazílii, ale zároveň tam jsou ohňostroje a oslavy podzimu 2018, kdy Bolsonaro vyhrál. A Bolsonaro tam reprezentuje všechno to, co ústřední černošská rodina nižší střední třídy není. To všechno, co oni nejsou, reprezentuje svojí homofobií, svým přístupem k Amazonii, svým nacionalismem, populismem. Přezdívalo se mu brazilský Trump," řekl Jílek.

Film je podle něj skupinovým portrétem ústřední rodiny Martinsových. "Myslím, že velmi dobře tam balancuje to vysoké a nízké, politický kontext a zároveň život té rodiny. A i tragika a komika. Je to dobře vyvážená tragikomedie, která funguje a divácky je docela populární na celém světě," uvedl programový ředitel festivalu.

Levicová politička Dilma Rousseffová byla první ženou v čele Brazílie, z nejvyšší funkce byla v srpnu 2016 v souvislosti s obviněním z rozpočtových machinací sesazena. Od ledna 2019 do konce roku 2022 byl prezidentem krajně pravicový Jair Bolsonaro.

Do programu LFŠ zařadila i dramata Paloma, Dřevěné uhlí a Žluté zvíře nebo snímek Bacurau, který režírovali Kleber Mendonça Filho a Juliano Dornelles. "Je to taková žánrovka, šílený westerno-postapokalyptický film," uvedl Jílek. Ve středu dopoledne nabídne LFŠ projekci snímku Neviditelný život Eurídice Gusm?ové od režiséra Karima A?nouze. "To je strašně silné melodrama, v něčem i vycházející z estetiky telenovel a dalších věcí, věnující se vztahu dvou sester," doplnil Jílek.

Sekce Terra festivalis byla na LFŠ uvedena poprvé v roce 2019. V minulých letech postupně představila filmy z Bulharska, Izraele a Mexika. Loni se zaměřila na portugalskou kinematografii.