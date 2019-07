Letní filmová škola v Uherském Hradišti promítne zhruba 200 filmů

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti začal 45. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Návštěvníkům nabídne zhruba 200 celovečerních filmů, z toho 185 v kinosálech a další v letních kinech. Většina z nich bude navíc reprízována. Pozornost letos pořadatelé znovu věnují české a slovenské kinematografii, ale také například tvorbě Michaela Hanekeho. Na největší nesoutěžní filmový festival v zemi se dosud akreditovalo 3600 lidí, zhruba o 200 více než ve stejnou dobu loni. Novinářům to dnes řekly ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programová ředitelka Iva Hejlíčková.

Loni se na přehlídku akreditovalo 5100 lidí, pořadatelé navíc prodali dalších 5100 vstupenek na jednotlivé projekce. Celý devítidenní program absolvuje podle Korené každoročně zhruba 800 návštěvníků. "Trendem poslední doby je, že tady nejvíc lidí jezdí na tři čtyři dny. Hodně často to mívají spojené s víkendem. Malilinko nám to stárne, ale ne moc. Tak jak jsme měli docela dlouhodobě věkový průměr třeba 24, 25 (let), tak teď se nám to zvedá na 25 až 27 (let)," řekla ČTK Korená.

Výroční ceny Asociace českých filmových klubů (AČFK) letos na LFŠ dostanou režisér Hynek Bočan, polský režisér Lech Majewski, slovenský herec Milan Lasica i zástupce filmových klubů.

Bočan dostane cenu při slavnostním zahájení přehlídky v sobotu večer. "Je výraznou osobností československé kinematografie, z našeho úhlu pohledu stále nedoceněnou, takže ho chceme připomenout a poděkovat mu za jeho tvorbu," uvedla Korená. Po slavnostním zahájení bude uveden Bočanův snímek Bumerang.

Cenu dostane také Majewski, který na LFŠ uvede reprezentativní výběr svých filmů. "Je to renesanční osobnost, což se často nadužívá, ale u něj to platí doslova, je nejen filmový režisér, ale i básník, malíř, vizuální umělec. Nejde jen o to, že tyhle všechny profese ovládá na nejvyšší úrovni, ale ve svých filmech je propojuje, propojuje poezii, výtvarné umění a film," řekl dnes ČTK hlavní dramaturg přehlídky Jan Jílek. Majewski dostane cenu v pondělí před uvedením jeho snímku Mlýn a kříž.

Za renesanční osobnost označují pořadatelé LFŠ i Milana Lasicu, který na přehlídku přijede v úterý. Jedna cena tradičně připadne zástupci filmových klubů, letos ji získá Jaroslav Mužíček, který se LFŠ účastní od začátku a vedl filmový klub v Nové Pace.

Už potřetí nabízí festival zájemcům možnost zakoupit si akreditaci na libovolný počet dní. Jednodenní akreditace přijde na 390 korun, devítidenní stojí 2200 korun. K dostání jsou také balíčky vstupenek po šesti a deseti kusech. Jde o univerzální vstupenky na jakékoliv představení. Jednorázové vstupy si lidé znovu budou moci nahrát na plastové kartičky, což organizátorům umožní okamžitě sledovat počet lidí v sálech.

Akreditace včetně vstupenek na doprovodné programy si lze objednat přes e-shop na webu www.lfs.cz po celou dobu LFŠ. Znovu funguje v modelu dvou festivalových víkendů, to znamená, že potrvá až do příští neděle. "Chod Letní filmové školy zajišťuje třísetčlenný tým," uvedla Korená.

Filmy se tradičně budou promítat v šesti sálech a dvou letních kinech. Celkově však LFŠ nabídne program na 24 místech ve městě a jeho blízkém okolí. Mezi hosty festivalu se objeví například čeští režiséři Hynek Bočan a Olga Sommerová, slovenský herec Milan Lasica, polští režiséři Wojciech Smarzowski a Lech Majewski, rumunský filmař Catalin Mitulescu nebo ruský režisér Alexej German mladší.

Pro diváky chystá LFŠ tradičně doprovodný program v podobě koncertů, divadelních představení, odborného programu, besed, tvůrčích dílen a akcí pro děti. Rozpočet festivalu je letos podle Korené asi 24 milionů korun, zhruba o tři miliony korun vyšší než loni. Na tržbách LFŠ vydělá kolem čtyř milionů korun, zbývající část hradí sponzoři a dotace.

Významným partnerem festivalu je i město Uherské Hradiště. Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) se festival neustále rozrůstá a rok od roku zlepšuje. "Město každoročně ožívá, atmosféra v ulicích je úžasná. Jsem rád, že může být hostitelem takové události," uvedl Blaha. Zatímco loni Uherské Hradiště na pořádání LFŠ přispělo částkou 2,85 milionu korun, letos je to na základě dlouhodobě uzavřené smlouvy 3,5 milionu korun. V příštích letech by se jeho příspěvek měl každoročně zvyšovat o 75.000 korun.