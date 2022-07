Letní filmová škola v U. Hradišti představuje tvorbu Martina Friče

Uherské Hradiště - Tvorbu režiséra Martina Friče, který patřil k nejplodnějším českým režisérům, připomíná letošní Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti. Frič by se letos dožil 120 let, LFŠ mu věnovala filmovou retrospektivu i odborný program. Frič (1902 až 1968) má na svém kontě zhruba stovku filmů, pracoval s nejlepšími komiky a herci, Vlastou Burianem, Jaroslavem Marvanem i Hugo Haasem. Natočil například snímky Svět patří nám, Eva tropí hlouposti, komedie ze studentského prostředí Škola, základ života a Cesta do hlubin študákovy duše, Císařův pekař a Pekařův císař nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele.

"Je to absolutní titán české kinematografie. Člověk, který prošel řadou režimů, s žádným z nich si nezadal a pořád zůstal svůj. Natočil desítky filmů. Když se člověk podívá na některé z nich, jsou to ryze autorské a velmi specifické a zajímavé věci, třeba Varhaník u sv. Víta, Fričův němý film, nebo třeba Lidé z maringotek, film, který je hodně ovlivněn Fellinim, ale v některých sekvencích mi přijde, že Felliniho překonává. Je to naprosto úžasný film, který by lidé měli možná tendenci házet do ranku věcí, které se hrají v televizi, ale je to svébytný film, který na velkém plátně bude úžasným zážitkem," řekl ČTK programový ředitel festivalu Jan Jílek.

Frič platil za jednoho z nejlepších adaptátorů děl Karla Čapka, jak ukázal v Hordubalech či Čapkových povídkách. V některých svých filmech si zahrál, podílel se na nich i jako scenárista. U filmu začínal od píky, hrál, navrhoval plakáty, psal scénáře, stál za kamerou a nakonec se nejlépe cítil v pozici režiséra.

Sekce, ve které LFŠ Friče představuje, se jmenuje "Kdo, když ne...". Jde o programovou novinku, která je součástí bloku Česko/Slovensko, bude pokračovat i v příštích letech. "Je to sekce, která se bude věnovat velikánu české kinematografie. Chceme představit daného člověka v komplexním obraze. Sekce se bude se vždy skládat ze zásadních, závažnějších filmů, které budou hrány v sálech, a lehčí diváčtější filmy budou prezentovány v letním kině ve Smetanových sadech," uvedl Jílek.

Přehlídka nabídne 17 Fričových filmů, také tři odborné debaty o jeho tvorbě. Dnes také ve foyer kina Hvězda byla vernisáž výstavy fotografií, které zachycují Friče, atmosféru natáčení i jeho spolupráci s herci. Výstava potrvá do 30. srpna.

Letošní 48. ročník LFŠ začal v pátek a potrvá do 4. srpna. Promítne zhruba 180 filmů. Program je rozdělen do tří základních boků, kterými jsou Historie, Současnost a Česko/Slovensko.