Letiště Praha odbavilo 17 mil. cestujících, je na hraně kapacity

Praha - Letiště Václava Havla v Praze dnes poprvé překonalo počet 17 milionů cestujících odbavených za rok. K růstu přispělo zejména zvýšení počtu přímých spojení. Letiště je tak nyní na hraně své maximální kapacity. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Za celý loňský rok letiště odbavilo tehdy rekordních 16,8 milionu lidí. Další zvýšení počtu pasažérů, které se očekává v příštím roce, tak podle něj může být na úkor komfortu cestujících.

Letošní růst počtu cestujících je zatím téměř šestiprocentní. V průměru prošlo letištěm od začátku roku přibližně 49.000 cestujících denně. Nejvytíženějším měsícem byl doposud srpen, kdy v Praze odbavili 1,997.182 cestujících. K růstu podle letiště přispělo více přímých leteckých spojení, včetně dálkových linek, vyšší obsazenost letadel i navyšování kapacit na stávajících linkách.

"Tímto vynikajícím výsledkem se ovšem letiště dostává na samotnou hranu svých provozních kapacit. Další nárůsty, se kterými počítáme také příští rok, již mohou být na úkor komfortu cestujících," uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Podle něj je tak nutné co nejrychleji začít s přípravnými projekty dlouhodobého rozvoje letiště. V lednu příštího roku letiště otevře čtvrtý ostrov s odbavovacími přepážkami na Terminálu 2, pokračuje také rekonstrukce třídírny zavazadel.

Ještě větší investice na letišti schválil stát. Do roku 2028 by za 16 miliard korun měl být rozšířen druhý terminál. Mezi další připravované projekty patří také výstavba nové paralelní dráhy. Ta by se měla začít stavět v roce 2025. Kapacita letiště by se měla do roku 2035 navýšit na 23 milionů cestujících za rok.

Mezi nejoblíbenější destinace z Prahy patří dlouhodobě Londýn, následovaný Amsterdamem, Moskvou nebo Paříží.

Vývoj počtu cestujících v posledních deseti letech:

Rok Počet cestujících (v milionech) 2010 11,56 2011 11,79 2012 10,8 2013 10,9 2014 11,15 2015 12,03 2016 13,07 2017 15,41 2018 16,78 2019 (k 13.prosinci) 17,00