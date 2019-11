Letenský tunel v Praze dnes v noci uzavřou kvůli filmování

Praha - Kvůli natáčení německého televizního seriálu Tribes of Europe bude Letenský tunel v Praze uzavřen dnes od 23:00 do neděle 1. prosince do 5:00. Objížďky budou vedeny po okolních komunikacích. Filmaři neuvedli, k čemu konkrétně tunel dlouhý přibližně 423 metrů s výškový rozdílem mezi oběma konci tunelu 33 metrů využijí. Filmování zajišťuje společnost Mia Film.

"Natáčení seriálu Tribes of Europe je součástí projektu filmových pobídek," řekl ČTK producent Roman Kašparovský. Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení až po realizaci desetidílného seriálu, který zabere sto natáčecích dní.

Seriál Tribes of Europe je sci-fi příběhem. Tři sourozenci se v něm v roce 2070 rozhodnou změnit osud Evropy, která se po globální katastrofě rozpadla na spoustu malých státečků soupeřících o nadvládu. Režisérem seriálu je Philip Koch, v hlavních rolích se v nich představí chorvatská herečka Leona Paraminská a německý herec Oliver Masucci.