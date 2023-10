Letenky mezi Prahou a Tel Avivem jsou podle webu dopravce El Al vyprodané

Praha - O lety izraelského národního dopravce El Al mezi Prahou a Tel Avivem je velký zájem. Letenky z Tel Avivu do Prahy jsou na tento týden vyprodané, letenku lze zakoupit až na příští čtvrtek. Opačným směrem jsou volná místa na pondělí 16. října. Vyplývá to z údajů v prodejním systému dopravce. Oběma směry přepraví cestující také vládní repatriační lety, uvedlo dnes ministerstvo zahraničí.

Izraelská společnost je jediná, která stále provozuje pravidelnou linku mezi Prahou a Tel Avivem. Český dopravce Smartwings pravidelné lety do Tel Avivu do pátku zrušil. Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové další postup závisí na vývoji bezpečnostní situace v Izraeli.

Podle mluvčí Letiště Praha Kláry Divíškové dnes odletí z Prahy do Tel Avivu dva lety dopravce El Al. V pátek poletí pouze jeden letoun z původních tří plánovaných, v sobotu také jeden let. V neděli Letiště Praha zatím počítá se třemi lety.

Na příští týden Letiště Praha zatím eviduje 22 letů do Tel Avivu, ale předpokládá, že se lety budou postupně rušit nebo přesouvat na druhé izraelské mezinárodní letiště v Ejlatu.

Některými vládními speciály určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z České republiky vrátí i izraelští občané. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) vyhověl žádosti izraelské strany. Někteří Izraelci už se do vlasti vrátili dnešním ranním letem, další budou následovat. Dnes večer je v plánu odlet posledního repatriačního letu vypraveného českou vládou.

Podle Dufkové je společnost Smartwings připravena v případě žádosti vlády vypravit repatriační lety do Izraele. To, na jaké letiště by dopravce repatriační let vypravil, by podle mluvčí záleželo na bezpečnostní situaci v zemi. Dufková dodala, že Smartwing chtěly svou linku přesunout na letiště v Ejlatu, ale povolení pro provozování pravidelné linky od izraelského letiště nezískaly.

Komerční lety izraelského dopravce El Al by dnes podle letového řádu měly z Prahy odlétat v 11:10 a v 22:15. První linka má podle webu letiště nyní upravený odlet v 19:15. Druhá linka je plánovaná v původní čas. Podle prodejního systému je cena jednosměrné letenky dopravce El Al na příští týden asi 6100 korun.

Do Česka se dosud repatriačními lety vrátilo zhruba 80 lidí z Izraele. Prvních 34 Čechů dorazilo v noci z úterý na středu s Lipavským, který navštívil Izrael po cestě z ministerského zasedání Evropské unie v Ománu. Druhý letoun s více než 44 občany přiletěl dnes ráno kolem 03:40. Třetí s dalšími zhruba 40 Čechy je aktuálně na cestě z Tel Avivu.