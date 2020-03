Letečtí dopravci, včetně českých, nabízejí bezplatné změny letů

Praha - Čeští letečtí dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA) umožní bezplatnou změnu termínu rezervací veškerých letenek. Týká se to odletů až do konce června. ČTK dnes o tom informovala mluvčí dopravců Vladimíra Dufková. Důvodem jsou aktuální změny v letecké dopravě kvůli šíření koronaviru. Bezplatné změny začala nabízet také většina zahraničních dopravců.

Letečtí dopravci v uplynulých týdnech zrušili kvůli šíření nového typu koronoaviru stovky letů. Od pátku budou zakázány také veškeré cesty z Evropy do USA, s výjimkou Velké Británie.

"Smartwings Group tímto krokem reaguje na aktuální situaci a umožňuje zvýšit flexibilitu v cestovních plánech svých klientů s ohledem na mimořádné okolnosti způsobené šířením koronaviru," podotkla Dufková.

Bezplatné změny termínu cesty u stávajících a nových individuálních rezervací tuzemští letečtí dopravci nabízejí pro letenky prodané do konce letošního března. Opatření se vztahuje na všechny lety Smartwings a ČSA od pátku do 30. června. Cestující si mohou letenky přerezervovat na jiný termín do konce letošního roku.

Cestující mohou své lety odložit i u řady zahraničních dopravců. "Většina dopravců nabízí tuto možnost využít v současnosti zdarma. Zákazník má jistotu, že nepřijde o svou cestu a peníze v případě, že bude chtít cestu z jakéhokoliv důvodu posunout na jindy," uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová. V posledních dnech podobný krok jako čeští dopravci provedli například společnosti Air France, Lufthansa, Aeroflot, KLM, Qatar Airwais, Vueling, Volotea další.

Šíření koronaviru má na leteckou dopravu velké dopady. Podle údajů tuzemských prodejců letenek se zájem o lety v posledních týdnech snížil až o 40 procent. To by mohlo mít vliv i na ceny letenek, které by mohly postupně klesat.