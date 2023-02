Letecké společnosti v USA zrušily kvůli ledové bouři přes 2200 letů

New York - Letecké společnosti dnes zrušily ve Spojených státech přes 2200 letů. Několik amerických států od Texasu po Západní Virginii zasáhla ledová bouře. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu FlightAware, který sleduje lety, bylo do 18:00 SEČ (do poledne místního času v New Yorku), zrušeno 2219 mezinárodních a vnitrostátních spojů. Zpožděno bylo 1752 letů.

"Zimní bouře má tento týden dopad na náš provoz, což je příčinou značného počtu zrušených letů," uvedla společnost American Airlines v prohlášení. Dodala, že lety ruší preventivně a informuje o tom cestující.

Americký Úřad pro civilní letectví (FAA) v úterý na twitteru varoval, že cestující mohou v některých oblastech, například ve městech Dallas, Fort Worth a Memphis, očekávat sněhové srážky, které mohou způsobit zpoždění v ketecké dopravě.

"Pokračující zimní bouře bude komplikovat situaci na severu a ve středu Texasu přinejmenším do čtvrtečního časného rána," uvedla americká Národní meteorologická služba (NWS).

Nejvíce letů zrušily společnosti American Airlines (téměř 800 letů) a nízkonákladový dopravce Southwest Airlines (501 letů).

Aerolinky Southwest Airlines musely kvůli nepřízni počasí zrušit mezi Vánocemi a Novým rokem 16.700 letů. Firma přiznala, že používá nedostatečný a zastaralý systém, kvůli kterému se posádky letadel v případě nepříznivého počasí nemusí dostat na potřebné pozice. Firmu kvůli tomu kritizoval americký ministr dopravy Pete Buttigieg.