Letecké muzeum v Kunovicích pokračuje v renovaci stíhačky MiG-21

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku pokračuje v renovaci stíhačky MiG-21. Takzvaná šedivka do něj letos zamířila z Technického muzea v Brně výměnou za dopravní letoun L-410. Opravu stíhačky brzdí opatření související s pandemií koronaviru, současně se jí nyní z bezpečnostních důvodů věnují jen dva lidé. Práce na renovaci letadla kvůli ztíženým podmínkám zaberou ještě dva až tři měsíce, řekl ČTK vedoucí muzea Martin Hrabec.

Rozložené letadlo pracovníci muzea převezli z Brna do Kunovic na přelomu února a března, oficiálně předáno bylo v červnu. "Letadlo jsme poskládali. Všecky věci, které byly napadené korozí, nebo nějak poškozené, tak opravujeme. To znamená třeba podvozky, ty byly hodně zkorodované, tak to se všecko očistilo. Je tam nový nástřik. Jinak celý povrch letadla se očistil, protože bylo desítky let venku," uvedl Hrabec.

Na stroji vyrobeném v roce 1975 v Sovětském svazu chyběly po převozu do Kunovic například některé plechové díly, které se podařilo muzeu sehnat. Stíhačce zatím schází motor, také ten by však měl být v budoucnu znovu její součástí. V plánu je i montáž přídavných nádrží nebo závěsníků a raket. "Čeká nás i oprava veškerých laminátových dílů, co jsou na přídi a na zádi. Jsou taky v dost špatném stavu," řekl Hrabec.

Do nového nástřiku se spolu s kolegy pouští jen u těch částí letadla, které jsou nejvíce poškozené. "Naším záměrem je, aby letadlo bylo ve stavu, v jakém v 90. letech dolétalo. Chceme ho zakonzervovat i s patinou," uvedl vedoucí muzea. Stíhačky MiG-21 strážily vzdušný prostor nad Českou republikou až do roku 2005, kdy je nahradily švédské gripeny.

Zahájení návštěvnické sezony plánují v muzeu na duben, kdy by stíhačka už měla být součástí venkovní expozice. Letadla v ní nejspíše budou situovaná jinak, než tomu bylo dosud. Renovovaná stíhačka MiG-21 je ve verzi MF, která byla podle Hrabce nejmodernější v československém letectvu. V muzeu už stojí i MiG-21 ve verzi F, která je naopak jednou z nejstarších. "Dáme je vedle sebe, aby lidé měli možnost porovnat, jak se letadlo během let změnilo," řekl Hrabec.

Letecké muzeum v Kunovicích letos navštívilo okolo 35.000 lidí. Podle Hrabce je to o 10.000 až 12.000 návštěvníků méně, než je dlouhodobý průměr. "Na tržbách jsme přišli asi o třetinu příjmů. Žijeme ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů, je to pro nás těžké," uvedl vedoucí muzea. Zařízení podle něj proto muselo přistoupit k úsporám. Například veškeré práce na letadlech nyní zajišťují pouze jeho pracovníci.