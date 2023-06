Letecké muzeum v Koněšíně chce kryté haly, mohlo by vystavit víc exponátů

Koněšín (Třebíčsko) - Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku plánuje stavbu krytých hal. Umožnilo by mu to vystavovat více exponátů. Jeden z nejnovějších, kterým je zrenovovaný bitevní vrtulník Mi-24D, bude chtít letos zpřístupnit v náhradních prostorách. Letecké muzeum se v Koněšíně otevřelo na začátku prázdnin 2016. Výročí si pravidelně připomíná rodinným dnem, letos bude 1. července. ČTK to za muzeum řekl Zdeněk Svobodník.

Fotogalerie

"Každý rok začínáme první červencovou sobotu akcí pro veřejnost, která je obohacená o vyhlídkové lety, ukázky vojenské techniky i letecké techniky. Máme potvrzenou i účast armády s vojenskými těžkými vrtulníky, budou tady různé střelnice nebo jízdy na koních," řekl Svobodník.

Při leteckém muzeu s areálem necelých čtyř hektarů funguje i chov zvířat. Vedle koní mohou lidé vidět i kamerunské kozy a ovce nebo náhorní skotské krávy. Pro návštěvníky, jsou zvířata příjemným rozptýlením, podle Svobodníka se ale osvědčila i jako hlídači, kteří doplňují moderní zabezpečovací systém. "Když přiběhne stádo kanců, tak ty žádné zabezpečení nezajímá, shrnou plot a běží dál, ale od té doby, co jsou tady koně a krávy, tak jsme neměli žádný incident," řekl Svobodník.

Vrtulník Mi-24D restaurovalo muzeum ve spolupráci se státním podnikem LOM Praha. Vrtulníky tohoto typu vzlétly poprvé v roce 1969. Armáda je využívala mezi lety 1981 a 1994. Kus, který muzeum koupilo, sloužil u 51. vrtulníkového pluku v Prostějově. "Už je opravený a je vystrojený do záchranné sanitní verze. Záchranné vybavení do něho jsme měli. Považuji to za docela vzácnou věc, protože ani lidé, kteří u toho sloužili, to většinou neznají, byť k těm vrtulníkům bylo možno tuto výbavu dodat, ale v Česku se zachovala jen jediná a tu máme my," řekl Svobodník. Český svaz letectví podle něho ohodnotil opravu vrtulníku první cenou za renovaci za rok 2022.

Vrtulník by mohli lidé vidět zřejmě už v srpnu, ale v náhradních prostorách, o kterých muzeum jedná. K vystavení je nutný krytý prostor, který muzeum zatím nemá. Do několika let ho chce v Koněšíně postavit. Montované haly by nabídly více než 2000 čtverečních metrů kryté plochy. Pokud získá muzeum povolení ještě letos, mohly by haly stát příští rok.

Muzeum v Koněšíně vystavuje letadla a vrtulníky. Jeho sbírky jsou ale mnohem rozsáhlejší, jsou v nich i dokumenty vztahující se k letectví či drobné přístroje, motory a trenažéry. Naposledy sbírku rozšířil pohyblivý letecký trenažér TL 410 československé výroby, který byl ještě loni v provozu na letišti v Ostravě. K nejstarším vystaveným letounům patří Iljušin 14 z roku 1953 přestavěný do fotogrammetrické varianty. Původně létal u vládní letky jako prezidentský letoun.

Koněšínské letecké muzeum je jedním z mála svého druhu v Česku. Přes letní prázdniny má otevřeno denně. V květnu, červnu a září se otevírá o víkendech. Dohodnout je možné mimo sezonu i skupinové prohlídky. Muzeum, ve kterém působí stabilně asi deset lidí, ročně navštíví asi 6000 lidí.