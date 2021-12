Letecká základna v Náměšti n. O. se neobejde bez nepřetržité služby meteorologů

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Součástí provozu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku je nepřetržitá služba meteorologů. Vedle Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu ji zajišťuje i meteoroložka základny Mirka Palásková. Počasí v Náměšti nad Oslavou je podle ní specifické, ovlivněné terénem, což se odráží i na častých mlhách.

Fotogalerie

"Jsou tady hluboká údolí řek Jihlavy a Oslavy a je to v podstatě ve směru jihovýchod. A od toho směru máme Pálavu, máme tam Balaton. A když jde teplý a vlhký vzduch od jihovýchodu, tak se nám tady často tvoří mlha, což je těžké na předpovídání. Hodně to ovlivňuje směr větru," řekla Palásková.

K práci vojenských meteorologů patří pravidelná komunikace s piloty a řízením letového provozu. Počasí pro let může být nepříznivé z několika důvodů. Například mlha ovlivňuje jen posádku, protože zhoršuje její možnost vidět, i když stroj funguje jako v běžných podmínkách. Druhou kategorií jsou jevy, které ovlivňují chod vrtulníku, mezi ty patří i námraza. Třetí skupinou nepříznivého počasí je takové, které ovlivňuje lidi i stroje, sem se řadí hlavně bouřky.

Bouřkám se musí piloti letadel bezpodmínečně vyhýbat, jelikož tam hrozí kombinace více nebezpečných jevů, jako je silný vítr, turbulence, kroupy, vzestupné a sestupné proudy, intenzivní srážky a nízká dohlednost. Profesionální posádka s dobrou meteorologickou informací by se do takové situace vůbec neměl dostat, uvedla Palásková. Ovšem při prudké změně počasí se to stát může. V takové chvíli je důležité co nejdřív opustit místo se špatným počasím - opět podle doporučení meteorologů. Na nenadálé situace jsou piloti cvičeni. Jedním z postupů v krizové situaci je let podle přístrojů.

Dnes slyšeli piloti od armádních meteorologů v Náměšti nad Oslavou, že bude zataženo nízkou oblačností, že bude zhoršená dohlednost a že se bude zhoršovat až do mlhy. "A vzhledem k teplotám v nočních hodinách by ta mlha mohla být i mrznoucí. I když teploty by neměly jít nějak hluboko pod nulu," řekla Palásková.

Vojákem z povolání je Palásková od roku 2000, o čtyři roky později absolvovala vojenskou akademii (dnes Univerzita obrany), v Náměšti nad Oslavou působí od roku 2013. Je leteckým meteorologem synoptikem. Součástí služby jsou také letečtí meteorologové pozorovatelé.

„Práce synoptika spočívá v předpovědi počasí. Je to ten, který vidí do budoucnosti a pomáhá naplánovat osádkám letadel hladký průběh letu,“ uvedla Palásková. Synoptik poskytuje podrobné informace formou briefingů posádkám letadel, řídícím letového provozu či velení základny. Naproti tomu pozorovatel nepřetržitě sleduje aktuální stav počasí a v pravidelných termínech vydává meteorologickou zprávu.

Vedle vlastního zraku se spoléhá i na údaje z řady meteorologických přístrojů, patří mezi ně analogové teploměry či vlhkoměry i digitální přístroje s čidlem teploty, tlaku, větru, které jsou umístěné u vzletové a přistávací dráhy letiště. Digitální jsou i srážkoměry. V zimě se navíc měří i výška sněhové pokrývky a výška nového sněhu. Při posledním intenzivním sněžení na Vysočině 9. prosince napadlo 19 centimetrů sněhu.

Informace meteorologů jsou důležité i pro noční lety, při kterých piloti využívají brýle pro noční vidění, což jim umožní vidět profil terénu, stromy i stožáry elektrického vedení. Neobejdou se ale bez takzvaných astroinformací o západu Slunce a východu Měsíce, který by je mohl při úplňku oslnit podobně jako Slunce ve dne. Ztížené podmínky pro let jsou i v době novoluní, kdy měsíc neodráží žádné světlo. Letci pak musejí pracovat jen s umělým světlem nad většími městy či dálnicí.

Letecké útvary posádky Náměšť nad Oslavou byly založeny 1. října 1956. Byl to 20. stíhací letecký pluk se zabezpečovacími útvary. Nejprve působil na letišti v Čáslavi. Na nové letiště u Náměště nad Oslavou se přesunul v lednu 1960. V průběhu let prodělal pluk řadu změn. V roce 2013 se do Náměště natrvalo přesunuly vrtulníky z Přerova a provoz proudových letounů byl v Náměšti ukončen. Od prosince 2013 náměšťská základna funguje jako 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec.