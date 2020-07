Letecká cesta na Korfu je bez obtíží, Řekové namátkově testují

Korfu (Řecko) - Letecká cesta z Prahy na Korfu, na kterou dnes brzy ráno z Letiště Václava Havla společnost Smartwings vypravila dvě letadla se zhruba třemi stovkami lidí, neznamenala pro cestující žádné komplikace. Na letištích se doporučuje nošení roušek a dodržování povinných odstupů. Se zakrytými ústy a nosem museli turisté absolvovat celý zhruba dvouhodinový let. Někteří pasažéři byli po příletu testováni na covid-19, po absolvování testu byli podle zpravodajky ČTK puštěni do transferu do hotelu.

Na pražském Letišti Václava Havla byl kolem 03:00 ráno čilý ruch. Na cestu do zahraničí se vypravily stovky lidí. Plakát před vstupem do odletové haly upozorňoval na povinnost mít nasazenou roušku, většina lidí nařízení respektovala. Po odbavení zavazadel museli oproti běžnému provozu cestující absolvovat také policejní kontrolu letenky a pasu nebo občanského průkazu. Následovala standardní bezpečnostní kontrola. Letištní rozhlas pravidelně informoval o doporučení nosit roušky a nutnosti dodržovat rozestupy mezi lidmi.

Letušky měly dvojitou ochranu obličeje, tedy štít i roušku, používaly rukavice. Kromě roušek v letadle žádná další bezpečnostní opatření v souvislosti s koronavirem cestující neomezovala.

Po příletu a po výstupu z letadla se lidé museli prokázat QR kódem. Řecko totiž vyžaduje, aby každý cestovatel nejpozději 48 hodin před vstupem do země vyplnil v angličtině nebo němčině elektronický formulář. Zjišťuje informace o turistovi, jeho plánovaném pobytu v Řecku a kontaktní osobě v případě onemocnění. Zaslání QR kódu na e-mail po vyplnění formuláře podle zpravodajky ČTK trvalo zhruba den.

Personál letiště na Korfu následně vybíral cestující, které posílal k absolvování testu na covid-19. Výběr se údajně uskutečnil na základě daného algoritmu podle zaslaných formulářů.

Testy tak podstoupila zhruba třetina cestujících, mimo jiné také turista ze západních Čech. Byl mu proveden stěr, který podle něj zdravotníci ukládali k dalším do jednoho balíku. Po odběru mu žádné další informace sděleny nebyly, řekl ČTK. Ihned poté spolu se svými spolucestujícími odjel do hotelu. V autobusech do ubytování byly opět vyžadovány roušky.

Lety do Řecka byly obnoveny 1. července. Ke vstupu do země je možné použít všechna mezinárodní letiště. Například přes cestovní agenturu Invia za tři dny do Řecka odletělo podle její mluvčí Andrey Řezníčkové téměř 600 lidí. Obrovskou poptávku sleduje také Exim Tours. "Lety a hotely jsou rychle vyprodávány, největší zájem je o Krétu, která je v některých termínech vyprodaná a dále je velký zájem o Kos, Lefkadu a Korfu," řekl obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka. Vysoké prodeje hlásí také CK Alexandria. Podle jejího marketingového ředitele Petra Šatného jsou do poloviny července zájezdy téměř vyprodané, zbývají poslední místa.

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407.000 Čechů.