Letadla Boeing 737 MAX už se připravují k provozu

Moses Lake (USA) - Budoucnost letadel Boeing 737 MAX, která získala povolení vrátit se po určitých úpravách do provozu, je nyní v rukou zhruba 700 dělníků a techniků. Ti se s těmito stroji lopotí za šedivými vraty hangáru na letišti v poušti v americkém státě Washington. Stroj musel po dvou haváriích mimo provoz, minulý týden ale dostal zelenou od amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Pracovníci za vraty pouštního hangáru od té doby bez ustání provádějí údržbu odstavených letadel, kterým zároveň aktualizují software a systémy podle pokynů FAA.

Na letištní ploše pracovníci v jasně žlutých vestách kontrolují zhruba 240 letadel zaparkovaných na mezinárodním letišti Grand County na severu města Moses Lake. Na dvou přistávacích dráhách ve tvaru písmene X je podle odhadů investiční společnosti Jefferies více než polovina ze všech letadel této řady - stroje v úhrnné ceně 16 miliard dolarů (356 miliard Kč).

Vypravit do provozu asi 450 zaparkovaných letadel MAX je podle analytiků zásadní k tomu, aby společnost Boeing mohla smysluplně obnovit výrobu tohoto tradičně výnosného zdroje. Věc komplikuje skutečnost, že řada kupců během odstávky těchto letadel od objednávky odstoupila.

Motory a kola letadel zaparkovaných na asfaltu jsou opatřeny červenými kryty, čelní sklo clonou proti slunečnímu svitu a malý generátor do systémů každého z letadel v cyklech vysílá čerstvý vzduch a elektřinu, což je v letectví obdoba toho, jak lékaři udržují při životě člověka pomocí přístrojů.

"Je to ohromný úkol," řekl agentuře Reuters ředitel letiště Rich Muller. "Krev do žil ale všem nalila zelená od FAA. Nabilo je to energií," dodal.

Práce na letišti u Moses Lake tvoří základ celosvětové logistické a finanční strategie Boeingu, který chce do provozu dostat více než 800 zakonzervovaných letadel 737 MAX. Zhruba 450 z nich stále patří Boeingu a dalších 387 strojů před březnem 2019, kdy byla na pokyn FAA tato letadla vyřazena z provozu, už létalo pro nějakou leteckou společnost.

Týmy Boeingu po celém světě dávají dohromady plány dodávek a jejich finanční podmínky s aerolinkami, které loni musely proškrtat své letové řády a nasadit stárnoucí letadla, aby vyhověly silné poptávce. Vyřazení letadel MAX z provozu se totiž protáhlo na delší dobu, než vedení Boeingu čekalo.

Letadlo se nicméně do vzduchu vrací v době, kdy poptávku po leteckém cestování a nových strojích výrazně snížila pandemie covidu-19. Boeing navíc čelí novým evropským clům a potýká se s nedůvěrou vůči značce, která v odvětví letectví patří k těm pod největším drobnohledem.

"Letecké společnosti a dodavatelské řetězce nečekají do roku 2022 větší dodávky," řekl šéf společnosti Liebherr-Aerospace Arndt Schoenemann. Jeho firma je dodavatelem pro letecký sektor. "Teď je pro toto odvětví největším problémem covid-19," dodal.

Mluvčí Boeingu odmítl věc podrobněji komentovat. Omezil se na výčet přípravných kroků, které každý stroj MAX před dodáním zákazníkovi podstoupí. Zahrnuje to rovněž aktualizaci softwaru řízení letadla, jimiž se opraví systém spojený s oběma haváriemi, oddělení svazků kabelů, které u sebe představovaly bezpečnostní riziko, a řadu testů, včetně zkušebního letu před konečnou prověrkou FAA.

Zprovoznění každého letadla, tedy jeho údržba a aktualizace softwaru, zabere podle aerolinek zhruba dva týdny. Boeing už rozmístil své týmy po celém světě, aby leteckým společnostem s přípravou pomohly.

Vizuálně propad poptávky na letišti u města Moses Lake ilustrují bílé ocasní plochy letadel 737 MAX, tedy stroje bez kupce, nebo jejichž kupec se změnil. Agentura Reuters jich tam v minulém týdnu napočítala 12, podle zdrojů agentury se však Boeing obává, že mu takových letadel zbývá 100 nebo ještě více.

Další letadla stojí na pozemku Boeingu poblíž města Seattle a v texaském městě San Antonio.

Boeing vyjednává s několika aerolinkami, včetně amerických leteckých společností Southwest, Delta a Alaska Airlines, a snaží poptávku po těchto letadlech podpořit. Očekává se, že smlouvy budou zahrnovat nezanedbatelné slevy, uvedly zdroje z leteckého odvětví. Příliš nízké ceny by ale podle analytiků mohly naštvat jiné zákazníky.