Lesy ČR uzavřely miliardový lesnický tendr 2022+, zakázky si rozdělilo 13 firem

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) podpisem posledních šesti smluv s firmou Uniles v minulých dnech uzavřel pětimiliardový lesnický tendr 2022+. O kontrakty na 43 územních jednotkách se podělilo 13 lesnických firem. S šesti kontrakty jsou nejúspěšnějšími firmy Uniles, LDF Rožnov, Stora Enso Wood Products Ždírec, Opavská lesní a Jihozápadní dřevařská. Soutěže na třech jednotkách podnik zrušil. ČTK to zjistila z přehledu uzavřených smluv na webu Lesů ČR. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Většinu smluv státní lesy s vítězi na daných jednotkách podepsaly již v prosinci. Zdržel se pouze podpis smluv s firmou Uniles z holdingu Agrofert kvůli tomu, že nabídky musela posoudit komise z hlediska možného střetu zájmů. Posuzování střetu zájmů podle zjištění ČTK souviselo s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který svůj koncern Agrofert, jehož součástí Uniles je, vložil v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Firma Uniles podala nejlepší nabídku na sedmi jednotkách a měla tak šanci získat sedm kontraktů. Nakonec má Uniles šest smluv, protože tendr na jednotce Lipník Lesy ČR zrušily. Učinily tak proto, že jednotka Lipník zahrnovala i část vojenských lesů, které byly součástí směny mezi Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky. Na konci prosince však pověřený ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS) směnu pozastavili.

Za pěticí firem s šesti zakázkami se v tendru umístily společnosti Kloboucká lesní se čtyřmi kontrakty, a firmy Agroforest a Europroland, každá se dvěma kontrakty. Po jedné zakázce získaly společnosti Florstyl, Sušická lesní a obchodní, 1. písecká lesní a dřevařská, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a firma LST Trhanov.

Tendr 2022+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o těžbě dřeva a zalesňování zhruba na pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR. Firmy vzešlé z tendru 2022+ budou pro Lesy ČR pracovat v letech 2022 až 2026.

Odhadovaná hodnota lesnických prací je v tendru 2022+ pět miliard korun a objem dřeva k těžbě je pět milionů metrů krychlových. Tendr se týkal v souhrnu území o rozloze asi 200.000 hektarů, šlo tedy o necelou pětinu lesů spravovaných státním podnikem. Ročně by firmy vzešlé z tendru měly zalesnit asi 15.000 hektarů lesa.

Soutěže byly dvojího typu. Na 32 jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, tedy zalesňovat a těžit dřevo, které budou samy i prodávat. Na 11 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce, půjde o lokality na Moravě, kde je třeba obnovit porosty po kůrovcové kalamitě. Již dříve podnik zrušil soutěž na pěstební jednotce Černá Hora - střed a na komplexní jednotce Albrechtice. Uchazeči u nich odmítli podepsat smlouvu a podnik bude tyto soutěže opakovat.

Vítězem předloňského tendru 2021+ pro léta 2021 až 2025 se stal Uniles. Z 29 soutěžených jednotek získal 12. Na druhém místě skončila s pěti podepsanými smlouvami firma Kloboucká lesní a na třetím se čtyřmi kontrakty firma Aclesia.

Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Tehdy Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva zemědělství odvolal generálního ředitele Josefa Vojáčka a řízením podniku dočasně pověřil lesního správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiřího Grodu. Následně ministerstvo zemědělství vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo pět uchazečů. Nového ředitele Lesů ČR by měl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) jmenovat do konce února.