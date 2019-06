Lesy ČR prodaly Dejnožkovi za 60 mil. Kč 50 pct Hradecké lesní

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) prodal v minulých dnech svůj poloviční podíl v Hradecké lesní a dřevařské společnosti (HLDS). Za 60 milionů korun tento podíl koupil druhý akcionář HLDS, podnikatel v lesnictví František Dejnožka. Ministerstvo zemědělství s prodejem souhlasilo. ČTK to dnes řekla mluvčí LČR Eva Jouklová.

"Ponechat si podíl pro podnik nemá smysl. Proto jsme se dohodli na prodeji našich akcií," uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček, který podnik vede od loňského září. Dodal, že dřívějším výnosem z dividend HLDS se původní investice státnímu podniku několikanásobně vrátila.

Lesy ČR se podílu v HLDS snažily zbavit dlouhé roky. Podíl v HLDS, která se zabývá obchodem se dřívím, státní lesy získaly v roce 1998. Firma HLDS do konce roku 2010 prodávala asi 40 procent dřeva z Lesů ČR. Když se LČR rozhodly smlouvu s HLDS neobnovit, vznikl mezi subjekty ostrý spor. LČR tehdy tvrdily, že na spolupráci s HLDS prodělaly téměř miliardu korun. Dejnožka to odmítl a ze ztrát obvinil vedení LČR.

Ministerstvo zemědělství nedávno pro ČTK uvedlo, že LČR ve své strategii s dalším využitím HLDS nepočítají. "Od ukončení obchodní spolupráce trvá dlouhodobě neuspokojivý stav související s akcionářskou strukturou HLDS a odlišnými představami obou akcionářů o budoucí strategii a způsobu řízení HLDS. Stav HLDS je z ekonomického pohledu velmi neuspokojivý," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

HLDS utrpěla v roce 2017 ztrátu 3,94 milionu korun při tržbách 595 milionů korun. Podíl exportu na tržbách činil 21 procent, firma dřevo vyvážela do Německa a Rakouska. Do majetku HLDS také patří obchodní podíly ve společnostech Hanušovická lesní, Lesní společnost Broumov Holding, Energowood CZ a Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, vyplývá z předloňské výroční zprávy. Na účtu nerozděleného zisku minulých let měla HLDS ke konci roku 2017 přes 84 milionů korun.