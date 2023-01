Leopardy pro ČR a Slovensko budou připraveny na jaře, ujistil Rheinmetall

Berlín - Na jaře bude opraveno 29 tanků Leopard, které Německo slíbilo ČR a Slovensku jako náhradu za jejich zbrojní pomoc válkou zasažené Ukrajině. Zpravodajskému magazínu Stern to řekl šéf německé zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger.

V rámci takzvané kruhové výměny Německo přislíbilo Slovensku 15 a Česku 14 tanků Leopard. Má jít o vyřazené a repasované kusy ze zásob Rheinmetallu. Obě země už v prosinci dostaly po jenom takovém stroji. Německo mezitím čelí stále většímu tlaku, aby leopardy dodávalo na Ukrajinu, nebo aby alespoň povolilo jejich reexport ze třetích zemí.

"Tyto tanky patří spolkové vládě. Může s nimi dělat, co chce," zdůraznil Papperger. Rheinmetall podle něj do konce března opraví 29 bitevních tanků Leopard 2A4, které jsou určeny k dodání na Slovensko a do Česka. Mluvčí koncernu mediálnímu domu RND řekl, že těchto 29 tanků bude připraveno v dubnu či květnu.

Německá vláda zorganizovala část své vojenské pomoci Ukrajině jako výměnu s východními partnery v NATO. Tyto země Ukrajině posílají zbraně sovětské výroby a za to mají dostat moderní náhradu z Německa, připomněl magazín.

Šéf Rheinmetallu nedávno vyvolal rozruch výrokem, že oprava leopardů ze skladů koncernu zabere téměř rok. Nyní vysvětlil, že někteří lidé "špatně pochopili důležité věci". "Mluvil jsem o 22 leopardech, které jsou Rheinmetallu a patří Rheinmetallu. Na tom trvám, ty nebudou hotové před koncem tohoto roku," řekl Papperger. Ke stavu této techniky dodal: "Část těchto tanků tu stála deset let s otevřeným poklopem, uvnitř jsou plesnivé."

Mluvčí koncernu k těmto 22 tankům RND řekl, že jejich dodání bude možné na konci tohoto roku nebo počátkem roku příštího. Kromě nich tu bude 29 tanků, na kterých se pracuje pro projekty kruhových výměn, potvrdil. "Tanků Leopard 1 bychom mohli připravit 88," dodal mluvčí. Dohromady je podle něj možné dát k dispozici 139 tanků Leopard.