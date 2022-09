Lenny dnes vydává desku Heartbreak Culture, na které se přiklání k rocku

Praha - Zpěvačka a skladatelka Lenny dnes vydává svoje třetí album Heartbreak Culture, na kterém se více než ve své předchozí tvorbě přiklání k rockové hudbě. K tomuto stylu osmadvacetiletá zpěvačka tíhla od mládí, ale zatím se to v minulosti projevilo jen v několika jejích písních. K rockové muzice Lenny přivedl její otec, který ji vychoval na hudbě kapel AC/DC, Rolling Stones nebo Deep Purple. Lenny to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Ale protože piano, na které hraju, zvítězilo nad kytarou, tak to moji tvorbu trochu od rocku odklonilo. Ale ve spolupráci s dalšími hudebníky jsem na tom zase začala pracovat," uvedla.

Na albu Heartbreak Culture Lenny opět zpívá anglicky. Je na něm i skladba Lithium vzniklá za pomoci amerického producenta a rapera Mika Shinody a píseň Overdosed, na které Lenny spolupracovala s britským producentem Danem Lancasterem. V baladě Friends For Life hostuje nizozemský zpěvák remme. Vedle zahraničních spolupracovníků se Lenny na novince vrací k domácím producentům Marcelovi Procházkovi a Ondřeji Fiedlerovi. Marcus Tran produkoval úvodní píseň alba Superpower, na níž se autorsky podílel i raper Marpo.

"Donedávna byl Ondřej Fiedler jediný, komu jsem důvěřovala. Ale došlo k evoluci, kdy jsem se rozhodla k nahrávání připustit více lidí a udělala jsem dobře. Zejména zahraniční producenti desce dali jinou tvář a spolupráce s nimi pro mě byla obohacující," řekla.

Na albu Heartbreak Culture jsou většinou krátké písně, jejich délka často nepřesahuje ani tři minuty. "I když se nesoustředím na trendy a nesnažím se za každou cenu dostat do rádií, doba si to žádá. Rádia stejně většinou písničky před třetí minutou utnou," podotkla.

Některé nové skladby Lenny představila na letních koncertech. Mimo jiné vystoupila na festivalu Metronome Prague, nebo na jedné z největších evropských hudebních akcí, Sziget festivalu v Budapešti.

Lenny se nyní připravuje na koncert do pražského O2 universa, jenž se uskuteční 24. listopadu. "Jedná se o koncert dvakrát kvůli pandemii překládaný, původně byl zamýšlený k předchozímu albu Weird & Wonderful. Teď máme k dispozici více písniček, takže to může být brané jako takové best of s písněmi, na které se posluchači těší, i s novými skladbami," uvedla.

Lenny, která studovala konzervatoř v Londýně zaměřenou na moderní muziku, před pěti lety podepsala globální smlouvu s německým Universal Music a v minulosti uspěla v zahraničí. Dcera zpěvačky Lenky Filipové prorazila zejména na italském trhu, kde se její vlastní skladba Hell.o několik týdnů držela na předních příčkách v nejposlouchanějších italských rádiích.